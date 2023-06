En camino al título

La selección Sub-23 masculina de fútbol de Panamá quiere seguir haciendo historia en el Torneo Maurice Revello 2023 y luchar por el título del torneo antes conocido como “Esperanzas de Toulon”. El conjunto nacional dirigido por el panameño Jorge Dely Valdés, logró el pasado 13 de junio clasificar a las semifinales de este campeonato, tras quedarse con el primer lugar del Grupo C, sumando un total de 6 puntos. Ahora, Panamá se medirá a Australia (el mejor del Grupo B), en el Stade Marcel Roustan, hoy (7:30 a.m., hora en Panamá), por un cupo en la final, que se jugará el domingo 18 de junio (11:00 a.m.). Ese día, se definirá el tercer y cuarto lugar (7:30 a.m.). El otro finalista se conocerá también hoy (11:00 a.m.), será el ganador entre Francia, primero del Grupo A, y México, el mejor segundo de toda la competencia. Hay que recordar que en la Fase de Grupos del Torneo Maurice Revello, si un partido terminaba en empate, se disputaba una serie de penales, donde el ganador se llevaba un punto extra. Panamá ganó 1 partido y empató 2 (perdió 1 y ganó 1 en penales). En la edición del 2022, el combinado nacional Sub-23 alcanzó el séptimo lugar.