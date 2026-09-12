En los Dodgers "los apellidos no influyen tanto", dice Teoscar Hernández

El dominicano Teoscar Hernández dijo en una entrevista con la AFP que la mentalidad ganadora es la verdadera arma de los Dodgers de Los Ángeles, la franquicia de moda en el béisbol, por encima de "los apellidos" de sus grandes estrellas.

Ya recuperado de problemas físicos que amargaron buena parte de su campaña, Hernández se perfila junto al astro japonés Shohei Ohtani como las cartas fuertes de los Dodgers para intentar ganar la tercera Serie Mundial consecutiva.

El pelotero de 33 años, nacido en Cotuí, fue clave en la ofensiva angelina que ganó el título de las Grandes Ligas en 2024 y 2025.

Este año los Dodgers y su constelación de estrellas aspiran a colocarse el tercer anillo, una proeza lograda por última vez por los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

"Para mantenerse en la cima hay que hacer las cosas bien y cuando tú ganas muchos juegos quiere decir que el desempeño del jugador es bueno", dijo Hernández a la AFP en plena serie contra los Marlins de Miami.

- Adiós lesión -

El dominicano parece ya haber sepultado por completo la lesión muscular en la pierna izquierda que lo aquejó durante la temporada. En agosto retomó la forma que lo hizo brillar en los cursos anteriores con el equipo de Dave Roberts.

Actualmente batea para un promedio de .407 en sus últimos 15 partidos, con 22 hits, dos jonrones y 14 carreras impulsadas.

Los Dodgers, que lideran su división con un récord de 90 triunfos y 57 derrotas, buscan el mejor récord de la temporada regular y luego encarar los playoffs, donde no esperan menos que la Serie Mundial.

A continuación, extractos de la entrevista de Hernández con la AFP:

P: ¿Cómo se siente en la recta final de esta campaña, marcada por altibajos a nivel personal?

R: "Súper bien. Empezamos bien la temporada, luego llegó la lesión. Después que regresé estuve batallando tratando de encontrar el tiempo, haciendo los ajustes necesarios para tratar de ser consistente en los juegos. Ha sido difícil pero gracias a Dios estuve resolviendo, los resultados han sido positivos y me siento mucho mejor".

- "Mente positiva" -

P: En ese proceso, ¿cuánto pasa por el aspecto físico y cuánto por el mental?

R: "Es un proceso que aprendí a manejar, sé que van a venir momentos malos y buenos, sé que van a venir momentos en los que uno ni sabe lo que está haciendo en el terreno de juego. Eso es parte de esta carrera que es bien difícil: no es tan fácil batear y ser consistente durante un año completo, pero al mismo tiempo es tratar de mantener la mente positiva y que el trabajo que haces antes de cada juego va a dar resultado".

P: ¿Su familia ha sido importante en la recuperación?

R: "Sí, ha sido importante. Tener personas alrededor tuyo que te estén apoyando en positivo, diciendo que las cosas van a estar bien, es ánimo que siempre influye en nuestra carrera".

P: El clubhouse de los Dodgers está repleto de estrellas. ¿Es muy distinto en comparación a otros vestuarios en los que ha estado?

R: "Los apellidos aquí no influyen tanto, hay nombres grandes con carreras del Salón de la Fama, pero cuando uno entra simplemente mira un grupo de peloteros que llega con la mentalidad de ganar el juego de esa noche. Nadie se pone enfrente el nombre, simplemente se trata de cómo ayudar al equipo e ir un juego a la vez, y eso es lo que hace esta organización tan especial".

P: ¿Cuáles son sus objetivos de cara al cierre de la temporada regular y en los playoffs?

R: "Tratar de seguir haciendo lo de las últimas dos semanas, quiero estar con mi equipo, con mis compañeros y aportar cada día para lograr la victoria".