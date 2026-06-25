AFP | Habitualmente una trama secundaria, la carrera por la Bota de Oro del Mundial se ha convertido en uno de los grandes focos de conversación en 2026, con los máximos artilleros imponiendo un ritmo goleador inusual en la historia del torneo.

El récord absoluto ya fue superado por la superestrella argentina Lionel Messi, que suma 18 goles en seis Copas del Mundo, tras añadir cinco tantos en dos partidos disputados en Estados Unidos. Sin embargo, lo persiguen de cerca Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Erling Haaland, los tres con cuatro goles, mientras el alemán Deniz Undav, el brasileño Matheus Cunha y el canadiense Jonathan David suman tres goles cada uno.

Harry Kane y Cristiano Ronaldo figuran entre el grupo de jugadores con dos dianas y también se mantienen en la pelea por el galardón. El histórico registro de un solo torneo, los 13 goles de Just Fontaine en 1958 con Francia, parece ahora seriamente amenazado.

El alemán Gerd Müller fue el último en alcanzar cifras de dos dígitos, con 10 goles en México 1970. Desde entonces, en todos los Mundiales salvo tres, el máximo goleador se ha quedado en seis tantos o menos.