Encaminado a la excelencia

ML: ¿Qué le pedirías a Pandeportes o al gobierno para mejorar el boliche local? DL: “Pandeportes nos ha estado ayudando, pero les solicito que nos consigan una bolera exclusiva para los jugadores, para no depender de una empresa privada para entrenar. Nuestro nivel está subiendo, también en toda Centroamérica y siento que nos estamos quedando atrás, porque allá están invirtiendo y acá no veo que se esté apostando al futuro”.

ML: ¿Cómo definirías tu 2025, deportivamente? DL: “Ha sido un año de madurez. Un año en que pude entender mucho mi juego gracias a un contrincante y compañero de Colombia, que ha estado ayudándome bastante y a mi psicóloga deportiva María Carla Sayavedra, del Comité Olímpico [de Panamá]. He crecido como deportista y es un año que me define como atleta y un duro competidor”.

ML: ¿Qué tal la experiencia en el Iberoamericano de Bolos, en Colombia? DL: “Para mí fue muy exitoso. Nada de suerte. Allí me he dado cuenta que puedo competir con los mejores del área y ganarles”.

ML | “Quiero que me recuerden como el mejor jugador de bolos en la historia de Panamá. Creo que será algo difícil, pues para mí y para muchos, Alfredo ‘Toro’ Boyd ha sido el mejor jugador que ha tenido Panamá. Nunca lo vi jugar, sí he escuchado sus historias y anécdotas. Pero creo que puedo terminar como el mejor jugador de Panamá. No será fácil, pero no hay nada fácil en esta vida”, señaló el bolichero Donald Lee. “Me considero un jugador de poder, pero controlado. He mejorado mucho mi juego mental y eso me diferencia de otros jugadores en Panamá”, dijo.