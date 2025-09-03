Encaminandos a la Gran Final de la LBK

Redacción | Las semifinales de la temporada 2025 de la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK) están programadas a realizarse hoy miércoles 3 de septiembre en el gimnasio de la Academia Interamericana de Panamá (AIP), de Costa del Este, Ciudad de Panamá, con los siguientes partidos y horarios: A las 4:00 p.m. chocan el Instituto Alberto Einstein (Titans) ante los Fighting Owls de la AIP; y desde las 5:15 p.m., se miden el Instituto Italiano Enrico Fermi con El Colegio De La Salle (los Spartans).

Esta temporada de la LBK, que organiza el Club Kiwanis de Panamá, dio inicios a finales del mes de abril pasado, con la participación de catorce (14) equipos de las provincias de Panamá y Colón y más de 200 jugadores entre los 10 y 12 años de edad.