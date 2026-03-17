Endrick recibe el primer llamado de Ancelotti para los amistosos de Brasil ante Francia y Croacia

El joven delantero Endrick, renacido tras llegar al Olympique de Lyon cedido por el Real Madrid, es la gran novedad en la convocatoria de Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia de este mes, anunció el lunes el seleccionador, Carlo Ancelotti.

Endrick, de 19 años, es llamado por primera vez por Ancelotti, técnico con el que debutó en el Real Madrid.

Los regresos tras bajas por lesión del extremo Raphinha, del Barcelona, y el portero Alisson, del Liverpool, resaltan en la lista para los primeros partidos del año de la Canarinha, en preparación para el Mundial de Norteamérica, además de la presencia del astro del Real Madrid Vinícius Júnior.

Neymar, por el contrario, sigue ausente.

La última presentación de Endrick con Brasil fue la derrota 4-1 ante Argentina en Buenos Aires en marzo de 2025, que le costó el cargo a Dorival Júnior, reemplazado por Ancelotti. Suma 14 partidos internacionales, con tres goles.

Tras recibir mínimas oportunidades en el Merengue esta temporada, el atacante explotó en el Lyon. Lleva tres tantos y tres asistencias en ocho partidos de la Ligue 1 y firmó dos anotaciones en la Copa de Francia y una en la Europa League.

Hay otras caras nuevas en el listado para los amistosos en Estados Unidos contra Francia, el 26 de marzo, y Croacia, cinco días después.

El goleador Igor Thiago tiene su oportunidad en una sólida temporada con el Brentford (18 goles en la Premier League, solo detrás del noruego Erling Haaland, que acumula 22 con el Manchester City), al igual que Rayan.

Ancelotti también abre juego en el mediocampo con Gabriel Sara y Danilo y en la defensa con Bremer, Roger Ibáñez y Léo Pereira.

"Tenemos lesiones importantes, como las de Militão, Bruno Guimarães, Estevão o Rodrygo, a los que deseamos pronta recuperación", dijo.

- "Neymar tiene que seguir trabajando" -

Consultado en rueda de prensa en Rio de Janeiro por la nueva falta de Neymar, Ancelotti resaltó que la estrella del Santos aún no está en plenitud.

"Neymar puede estar en la Copa del Mundo y puede no estar si no está al 100% (...). ¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%", manifestó el DT.

"Tiene que seguir trabajando", añadió.

Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, Neymar defendió por última vez a la verdeamarela en octubre de 2023, en partido de eliminatorias contra Uruguay en el que sufrió una grave lesión.

"Obviamente estoy fastidiado, triste (...), pero sigo con foco día a día, entrenamiento a entrenamiento, juego a juego", reaccionó Neymar durante una jornada de la Kings League en Brasil. "El sueño continúa".

En el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia.

Ancelotti tiene hasta el 11 de mayo para definir una lista preliminar y el 18 de mayo anunciará su convocatoria definitiva de 26 futbolistas.

El italiano insistió en su intención de seguir en el Scratch más allá del Mundial: "Antes o después, vamos a oficializar la renovación".

Lista de convocados:

Arqueros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Bento (Al-Nassr, Arabia Saudita) y Ederson (Fenerbahçe, Turquía).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus, Italia), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit, Rusia), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Roger Ibáñez (Al-Ahli, Arabia Saudita), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia) y Wesley (Roma, Italia).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudita) y Gabriel Sara (Galatasaray, Turquía).

Delanteros: Endrick (Lyon, Francia), João Pedro (Chelsea, Inglaterra), Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra), Igor Thiago (Brentford, Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit, Rusia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Raphinha (Barcelona, España), Rayan (Bournemouth, Inglaterra) y Vinícius Júnior (Real Madrid, España).