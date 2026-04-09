Enfocadas por la victoria

La Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá choca hoy (7:00 p.m.) frente a su similar de Aruba, en el primero de dos encuentros que sostendrá en el Estadio Universitario en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé. Se trata de su tercer partido en la fase de grupos de las Clasificatorias de Concacaf W 2025/2026 al Mundial FIFA Brasil 2027.

En estos momentos, la tabla de posiciones en la llave E tiene a Cuba como líder con 7 puntos, pero con un partido más que Panamá, que contabiliza 6 unidades. El resto de las posiciones tiene a Aruba en la tercera posición con 3 puntos, seguido de San Cristóbal y Nieves con 1 y en el último lugar Curazao con 0.

El líder de cada grupo avanza directamente a la fase final del Campeonato Concacaf W para buscar un cupo al Mundial. “Creo que hay la confianza de que vamos a sacar el partido adelante a sabiendas que son dos finales, el grupo está muy bien. Cada vez estamos haciendo mejor las cosas, entonces ellas tienen claro lo que tienen que hacer y saben cuál es el plan de partido.

El equipo está entendiendo cada vez más lo que queremos en la cancha”, dijo la DT de la ‘Sele’ de Panamá, la española Toña Is. El viernes 17 de abril Panamá se medirá ante Cuba, en el segundo partido a realizarse en el Estadio Universitario, también a las 7:00 p.m.