Enric Mas y un premio a la perseverancia

Enric Mas logró este domingo con su victoria en la Vuelta a España el mayor triunfo de una carrera deportiva, sobre la que pesaron las expectativas creadas y los contratiempos físicos y mentales.

Cuatro veces se había subido Mas, nacido en Artà, en la isla balear de Mallorca, al podio de la ronda española, pero nunca había podido alcanzar al primer cajón.

Una maldición que ha podido romper este domingo en Granada como premio a la perseverancia que siempre mostró este corredor.

"Son sensaciones nuevas para mí", decía el mallorquín, de 31 años, el sábado tras proclamarse virtual ganador de la ronda española en el Collado del Alguacil.

Su segundo puesto en la Vuelta de 2018 por detrás de Simon Yates supuso su gran descubrimiento para el mundo, tras haber empezado en el Worldtour un año antes de la mano del equipo Quick-Step.

Formado en el equipo de Alberto Contador, que llegó a hablar de él como de su sucesor, ganó en 2019 el Tour de Guangxi y al año siguiente fichó por el Movistar.

- Esperanza del ciclismo español -

El conjunto español apostó por el que parecía destinado a retomar la antorcha de la exitosa generación anterior.

Retirados Contador y Joaquim "Purito" Rodríguez -dos protagonistas habituales en las grandes vueltas y en muchas clásicas- y con el flamante campeón del mundo, Alejandro Valverde, enfilando su despedida, Mas parecía el relevo.

Pero, tras llegar al Movistar este ciclista perfeccionista y buen escalador empezó a alternar buenas actuaciones con contratiempos de distinta índole.

Enric "ha pasado tiempos muy malos, por las lesiones, por operaciones, por caídas y muchas veces no ha estado donde estaba, donde quería", recordaba hace unos días Chente García, su director en Movistar.

"Es un súper profesional que se ha cuidado siempre a tope y con unas cosas o por otras no ha podido estar donde está", añadió García.

En su camino se han cruzado lesiones como la fractura de escápula en el Tour de 2023, que le obligó a abandonar, una tromboflebitis en la pierna izquierda sufrida en octubre pasado o caídas varias que mermaban su rendimiento.

El balear tuvo incluso que lidiar con el miedo a bajar los puertos, que lo llevaron a recurrir a un psicólogo y a un especialista en descensos que le ayudaran a superar este temor.

Mas, al que todos reconocen su perfeccionismo y profesionalidad, consiguió así mejorar su postura y la trazada en las bajadas de los altos.

- Buenas actuaciones -

En 2020 firmó un quinto puesto en el Tour de Francia y otro quinto puesto en la Vuelta a España.

En los dos años siguientes, se quedaría dos veces en el segundo puesto del podio de la Vuelta (2021, 2022) a un paso de la victoria que se le resistía.

En 2024, Mas volvía a quedarse en el tercer puesto de la Vuelta a España en una nueva repetición de lo que estaba siendo su carrera.

Segundo en la Vuelta al País Vasco (2025), etapas en esta ronda vasca, en el Giro de Emilia, en la Vuelta a Valencia,... pero el gran premio para este padre de dos hijos no acababa de llegar pese a su esfuerzo.

La Vuelta 2026 con el todopoderoso Tadej Pogacar tratando de cerrar el círculo de las tres grandes tampoco parecía destinada al español, al que se le presentaba una nueva batalla por el segundo y tercer puesto.

Pero, la caída y retirada del campeón esloveno el pasado 29 de agosto en la 8ª etapa de la ronda española, despejó el camino para que Mas haya logrado su ansiado triunfo.