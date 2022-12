Episodio III entre Fury y Chisora, a la espera de Usyk

De regreso de su media retirada, el británico Tyson Fury vuelve a poner en juego el sábado su título WBC de los pesos pesados contra su compatriota Derek Chisora, antes de desafiar al ucraniano Oleksander Usyk en su tentativa de unificar los cinturones el próximo año.

A los 34 años, Fury se subirá de nuevo al ring por primera vez desde la defensa victoriosa de su título contra Dillian Whyte en Wembley en abril, un duelo que fue presentado en ese momento como el último combate de su carrera.

Pero, desde entonces, el impredecible "Gipsy King" ha virado varias veces.

Después de intentar sin éxito organizar un combate contra el británico Anthony Joshua, ex campeón WBA, IBF y WBO de los pesos pesados, es finalmente Derek "Del Boy" Chisora contra quien se enfrentará en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Fury se presenta como ultrafavorito frente a un adversario, de 38 años, que parece poco probable que le venza por su historial de 33 triunfos y 12 derrotas como profesional, aunque se asegura que Chisora se tomará en serio la lucha.

"Cualquiera que se enfrente a Derek Chisora debe esperar una gran pelea", declaró en rueda de prensa Fury, que entrará en el ring con un balance de 32 victorias, 23 de ellas por KO, un nulo y ninguna derrota.

- Usyk como espectador -

"Justo antes de Navidad, va a ser una verdadera fiesta", añadió Fury. "Oigo a los críticos hablar, pero en una carrera de dos caballos, nunca hay que subestimar a nadie. Derek va a venir y tratar de golpearme, voy a tratar de noquearlo y que se marche como en Donkey Kong", aseveró.

Los dos británicos combatirán por tercera vez, con dos triunfos de Fury, por decisión unánime en 2011 y tras tirar la toalla tres años más tarde.

En lugar de presenciar el desenlace de esta trilogía con Chisora, muchos aficionados habrían preferido ver a Fury luchando contra Usyk en una pelea de unificación.

Usyk posee los títulos IBF, WBA y WBO de los pesos pesados, después de haber destronado a Joshua en septiembre de 2021. Pero el ucraniano, que volvió a imponerse contra Joshua en Arabia Saudita en agosto pasado, advirtió que no estaría preparado para enfrentarse a Fury en diciembre.

Aunque todavía no se ha hecho oficial, las negociaciones avanzan y un combate entre los dos boxeadores invictos podría tener lugar el próximo año, sugirió Bob Arum, el promotor de Fury.

Mientras tanto, se espera que unos 60.000 espectadores -entre ellos Usyk- asistan a este duelo cien por cien británico.

- Sándwich y taza de té -

A diferencia de muchos combates de Fury, los preparativos para el partido se han caracterizado por la ausencia de provocaciones o "trash-talking" entre los oponentes, puesto que Fury y Chisora han desarrollado una relación amistosa a lo largo de los años.

"Estoy frente a alguien que me ha dado una oportunidad (de luchar por un cinturón)", indicó Chisora, que cuenta tres derrotas en sus cuatro últimos combates. "Tyson me llamó y dijo: Quiero darte una oportunidad. ¿Así que sentarme aquí y hablar mal de un tipo que pone comida en la mesa de mis hijos? No puedo", afirmó el púgil.

"Pero, el sábado, puedo asegurarles que no habrá amistad y que lucharemos", añadió Chisora. "Estoy en muy buena forma", incidió.

"Vamos a ir, a golpearnos en la cara, y luego podemos tomar un sándwich, una taza de té, lo que sea. No hay problema. Pero mientras estemos en el ring, estamos en modo de combate", remachó Fury.