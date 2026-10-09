Equinos nativos miden fuerzas en el Clásico familia Orillac

Con un arrancador automático colmado a su máxima capacidad, un selecto lote de dieciséis (16) ejemplares nacionales verá acción en la versión 41 del Clásico Rubén Orillac Alfaro y Rubén Orillac Pérez, (Grado 2), prueba donde los cuatro primeros en arribar a la meta lograrán sus cupos a la Copa Velocidad del Caribe, pactada para el 5 de diciembre en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas, Puerto Rico.

La competencia se celebrará en la séptima carrera del próximo domingo 11 de octubre en el Hipódromo Presidente Remón (ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá), en mil 200 metros, con premio de $58,000, con hora pactada para las 5:30 p.m.

Para esta tradicional carrera dos ejemplares que vieron acción en la pasada Triple Corona Nacional, selectiva al Clásico Internacional del Caribe, y que quedaron a deber a sus propietarios y apostadores, fueron los colorados ‘Mente Brillante’ y ‘Con Paso Firme’, equinos que vuelven a intentar tomar participación en la Serie Hípica del Caribe.

El primero de ellos aparece esta vez con la gabela de favorito, contando para esta oportunidad con la monta del fusta criollo Antony Gonzáles.

Por su parte, ‘Con Paso Firme’, de cuyo ejemplar se espera una recia acometida en los metros finales, tendrá en esta oportunidad sobre sus lomos al líder de las pruebas clásica de la presente temporada Yonis Lasso.

La incógnita de la competencia será ‘Gold Edition’ (Ariosto Delgado), alazán que luego de su sorpresivo triunfo del 11 de julio donde le borró el invicto al hoy Triple Coronado ‘Indian Music’ no ha visto acción, equino que se registra como el segundo mejor en los momios.

Los velocistas ‘Daddy King’ (Jesús Barría) y ‘Just Ben Hur’ (Ángel Rivas) marcarán la ruta a sus rivales desde el abre de las portezuelas, ejemplares que tratarán de mantenerse en la disputa del triunfo hasta los metros decisivos.

Triple Corona Juvenil de importados

En esta misma tanda, cinco potros foráneos inician la lucha por la “Triple Corona Juvenil” de potros importados de dos años de edad en el Clásico familia Fernández, cotejo por correrse en la quinta carrera sobre 1,100 metros y bolsa de $22,600.

El tordillo ‘Macho Mule’, montado por Jimmy Carrión, con un impresionante estreno triunfal, será sin lugar a dudas el ejemplar con la primera línea a su favor para imponerse.

Como rivales surgen ‘Colonense’ (Antony González), también con victoria en su debut, e ‘‘Infinity Honour’ (Jesús Barría), completando la nómina ‘Nico P’ (Michael Castillo) y ‘Niño Mateo’ (Félix Salgado).