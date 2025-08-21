Errani y Vavassori revalidan título en los estelares dobles mixtos del US Open

Los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori defendieron este miércoles su corona de los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, en una edición en la que compitieron las grandes estrellas individuales.

Errani y Vavassori, especialistas en formatos de dobles, se impusieron en la final a la polaca Iga Swiatek y al noruego Casper Ruud por 6-3, 5-7, 10-6.

Los italianos se hicieron con el cheque de un millón de dólares después de dos intensas jornadas en Flushing Meadows en la que desfilaron una colección de parejas de figuras del tenis, la mayoría de ellas sin experiencia jugando juntos.

Astros como Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, que hicieron dupla con Emma Raducanu y Olga Danilovic, se anotaron para este evento de tono festivo que sirvió de aperitivo al torneo individual del US Open, que arranca el domingo.

Errani y Vavassori eran considerados favoritos tras su triunfo en la edición del año pasado, en la que compitieron principalmente especialistas.

Tras su triunfo admitieron que se sentían en una "misión" por representar a los jugadores de dobles que este año dejaron su puesto a las estrellas.

Esta victoria "es también para todos los jugadores de dobles que no pudieron jugar este torneo", dijo Errani.

"Felicidades. Demostraron que los jugadores de dobles mixtos son más inteligentes tácticamente que los individuales", les reconoció Swiatek. "Pero luchamos hasta el final. Intentamos hacerlo competitivo".

La polaca, ganadora el lunes del torneo WTA 1000 de Cincinnati, fue la figura que mejor se adaptó a los dobles mixtos, llegando a amenazar el título de la pareja italiana.

El primer set estuvo bajo control de Errani y Vavassori, que llevan dos años construyendo una química que les valió para ganar en junio en esta categoría en Roland Garros.

En la segunda manga Swiatek y Ruud tuvieron una desventaja de 5-3 pero, con Vavassori sufriendo algunos problemas físicos, reaccionaron con fuerza para encadenar los siguientes cuatro juegos y forzar el tiebreak definitivo, que sustituye en este formato al tercer set.

Los italianos evitaron cualquier sorpresa al hacerse con los cuatro primeros puntos y finiquitaron el triunfo.

En las semifinales previas Swiatek, número dos de la WTA, y Ruud habían sorprendido a la estadounidense Jessica Pegula y el inglés Jack Draper por 3-5, 5-3, 10-8.

Errani y Vavassori, de su lado, aplastaron a la dupla estadounidense Danielle Collins y Christian Harrison por 4-2, 4-2.