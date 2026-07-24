Error de un abogado pone en riesgo denuncia colectiva por conmociones cerebrales en rugby

Cientos de casos de exjugadores de rugby que sufren lesiones cerebrales y que habían denunciado a las instituciones del deporte podrían ser rechazados por la justicia británica debido a un error de su abogado, indicó el viernes el juez encargado del caso.

Ciertos jugadores y exinternacionales ingleses, galeses y escoceses, atacaron judicialmente a World Rugby, federación internacional, pero también a las federaciones inglesa (RFU) y galesa (WRU).

El grupo de exjugadores, incluidos los ingleses Phil Vickery y Mark Regan, campeones del mundo en 2003, y también Gavin Henson, exestrella de Gales, reprochan a las instituciones que rigen el deporte no haber puesto en marcha medidas apropiadas para proteger su salud y seguridad.

Pero el caso podría venirse abajo. El juez encargado, Jeremy Cook, valoró el jueves que el abogado que representa a los denunciantes, Richard Boardman, no había transmitido a tiempo los documentos relativos a los exámenes neurológicos de sus clientes.

Un error que podría llevar al Tribunal Supremo de Londres a rechazar cerca del 95% de las primeras 561 denuncias.

"La única queja en este caso es sobre la forma en la que Boardman gestionó los elementos del caso", declaró el juez Cook. "No podemos de ninguna manera considerar a los denunciantes responsables por las lagunas constatadas".

Boardman comunicó al tribunal su intención de retirarse, luego de que los denunciantes decidieran de forma unánime poner fin a la colaboración con su gabinete.

El exrugbier galés Alix Popham, que sufre una encefalopatia traumática crónica y figura entre los denunciantes, precisó que era necesario cambiar la representación jurídica debido a la "amplitud y complejidad" del caso.

"Esperamos que eso de el impulso necesario para que el caso avance lo más eficazmente posible", añadió.

El juez Cook expresó su comprensión hacia los denunciantes cuyos casos podrían ser rechazados.

"Tenemos tres autobuses llenos de pasajeros que van hacia el mismo destino", dijo. "En el primer autobús, el conductor se tira al vacío y, por tanto, no llegan al destino. Los otros dos sí llegan al destino ¿Qué ocurre con los pasajeros del primer autobús?".