"Es el partido más importante y el más peligroso", advierte Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este viernes, en la víspera de medirse al Borussia Dortmund por el título europeo, que una final así es "el partido más importante" pero también "el más peligroso" por lo que está en juego.

Pese al "miedo" y "preocupación" que considera inevitables antes de un compromiso de tal magnitud, confía en su plantel y señaló como las claves para la victoria "el sacrificio y la calidad" de sus jugadores.

. Mejor no sentirse favoritos

"Tuvimos el tiempo necesario para preparar el partido. Estamos focalizados, concentrados. El vestuario tiene la confianza necesaria, la tenemos que tener para jugar el partido más importante de la temporada, pero eso sí, tenemos mucho respeto hacia el rival".

. Hay miedo porque hay peligro

"Una final es una final, el partido más importante y el más peligroso a la vez. Hay que disfrutarlo, pero también tenemos la preocupación de que algo puede salir mal. Tienes miedo a que se te escape lo más grande, que es ganar la Champions. Tienes una felicidad enorme porque es muy complicado llegar a jugar esto, debes hacerlo muy bien y tener un poco de suerte. Cuando llegas a la final estás muy cerca, es entonces cuando empieza la preocupación. Empezará esta noche, seguirá mañana. Puede haber mucho miedo, pero es algo normal".

. Controlar las emociones

"Lo más importante en estos partidos es meter en la cabeza ideas claras de qué hacer en el campo. Cuanto más claro sea yo en la charla, menos nervios tendrá el equipo. Me centraré en el aspecto táctico. Las emociones cada uno las maneja con el carácter que tiene. Antes del partido puede haber miedo o preocupación, pero el miedo puede ser importante para hacer bien las cosas. Tengo mucha confianza porque el equipo mostró esta temporada su calidad y otro componente importante, el sacrificio y la actitud colectiva. Sacrificio y calidad serán las claves para mañana".

. Wembley es historia

"Jugar aquí supone jugar en un estadio histórico. Estamos contentos por estar aquí, ahora lo que esperamos es dar la mejor cara mañana".

. ADN madridista

"Hay algo especial en este club, creo que no es una casualidad [las grandes noches europeas con un carácter ganador]. No sé de dónde sale, quizás de la historia, de la tradición, o puede que sea la calidad de los jugadores. Pero es algo que ha pasado muchísimas veces y eso indica que no es una casualidad".

. Diez años después del título en Lisboa

"Ahora tengo diez años más que entonces, pero me sigo sintiendo joven. Fue la primera vez que estuve en la final con el Madrid. He aprendido mucho desde entonces. Esto demuestra que somos capaces de hacer un trabajo fantástico en este club. Algunos jugadores estaban ya conmigo hace diez años y siguen aquí. Es algo increíble si lo piensas".

. Una temporada ya exitosa

"No es una obsesión ganar la Champions para nosotros, la obsesión es competir. Hacer lo máximo, como todas las temporadas, aunque a veces las cosas no salgan. Obviamente ganar la Champions es muy, muy importante. Ya se puede decir que nuestra temporada ha sido muy exitosa, independientemente de lo que ocurra en el partido de mañana".

. Planes de futuro con Rodrygo

"No es la primera vez que estoy en una final y ojalá no sea la última. La previa la hemos pasado bien, luego llega la preocupación del partido pero tengo mucha confianza. Sé que mis jugadores lo van a dar todo, como lo dará Rodrygo. Es una pieza importante para nosotros y lo será también en el futuro".