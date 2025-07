"Es un poco Erasmus": la aventura de Mariona rumbo al Balón de Oro

¿Y si "un Erasmus" en Londres incluye una escapada a París para recibir el Balón de Oro? Mariona Caldentey cerró una década de éxitos en el Barcelona para fichar por el Arsenal y 'robarle' la Champions. La experiencia la ha convertido en una futbolista más completa, explica en Lausana.

A 50 metros del Lago Lemán un inconfundible autobús con enormes letras 'Spain' esta aparcado por fuera del estadio Juan Antonio Samaranch. Atrae a los bañistas, que interrumpen la jornada para cazar algún autógrafo de las campeonas del mundo.

Minutos antes, la atacante de la selección española Mariona Caldentey se sienta con la AFP tras el entrenamiento y habla de la temporada en la que cambió su vida.

- "Vivir una aventura" -

"Sí, lo veo como un Erasmus porque voy a volver a España, pero es un poco vivir una aventura", explica la jugadora, nombrada la mejor del campeonato inglés, considerado el más potente de Europa.

"Quería aprender a adaptarme a otro juego, pero también en otros ámbitos. Se me ha pasado muy rápido el primer año, he disfrutado un montón, pero me quedan muchas cosas por hacer", señala tras haber llevado al Arsenal al título en la Liga de Campeones batiendo al Barcelona en la final (1-0).

- "No se toca" -

"Ese tema no se toca, estamos ahora con el mismo objetivo, ir a por la Eurocopa", responde sonriente sobre si hay bromas con sus antiguas compañeras azulgranas, hasta 11 en la Roja.

Mariona, de 29 años, era uno de los pilares del gigante español, con tres títulos y seis finales de Champions desde 2019.

"A mí el ADN Barça, por llamarlo así, obviamente es un fútbol que me encanta y es más o menos parecido a lo que queremos jugar aquí (con España), pero tenía claro que salir iba a proporcionarme un cambio también en el estilo y era un poco en ese sentido lo que buscaba. Intento disfrutar y aprender, y luego cuando estoy con España vuelvo a cambiar el chip", explica.

- 'Un fútbol más físico' -

¿En qué aspectos se ha enriquecido su fútbol en Londres?

"Salir de tu zona de confort siempre es un reto y te hace crecer. La liga inglesa es un fútbol diferente, más físico, de transición, abierto, arriba y abajo. Situaciones como tener que defender más y transitar más, además de adaptarme a un nuevo equipo y nuevas compañeras".

- Un equipo con muchas armas -

España arrancó la Eurocopa con una victoria 5-0 ante Portugal en un partido encarrilado desde los 90 segundos con un golazo de Esther González.

"Queríamos empezar fuertes y fue nuestra carta de presentación. Se nos puso de cara muy rápido", reconoce.

"Tenemos muchas armas, ya sea el fútbol asociativo o en transición, que hemos aprendido a hacerlo. Somos un equipo supercompleto", añade.

Ahora la Roja juega la segunda jornada ante Bélgica, otra selección que puede hacer daño a la contra, el lunes en Thun.

- Presión, ¿privilegio o lastre? -

"Nosotras lo vemos más como un privilegio. Creo que en los últimos años nos hemos, entre comillas, acostumbrado un poco, hay que convivir con ella, aunque a veces incluso demasiado porque somos muy autoexigentes", dice sobre la etiqueta de favoritas para la Eurocopa.

Fuera del campo, la atacante, aficionada a tocar el piano -"no hay en el hotel"- gestiona las expectativas "simplemente estando tranquila".

"Puedes echar un juego de mesa, leer un libro -la segunda parte de Alas de Hierro durante la Eurocopa- o ver una serie, estar un poco ocupada, pero no tenemos tanto tiempo libre", dice.

- ¿Viaje a París en septiembre? -

Tras vivir a la sombra de las mediáticas Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que se han repartido los Balones de Oro desde 2021, ahora Mariona figura en la 'pole' para el gran premio individual, a la espera de lo que pase en la Eurocopa.

"Estoy un poco más en el foco sí. Obviamente es un honor y un privilegio que suene tu nombre para un premio tan grande, pero ahora mismo lo que hay que hacer es jugar bien la Eurocopa", despeja sobre un posible viaje a París el 22 de septiembre para la gran gala.