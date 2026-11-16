Escocia gana 15-12 a Australia en el Campeonato de las Naciones de rugby

Escocia se impuso ante Australia (15-12) al término de un partido cerrado y muy disputado, este domingo en Murrayfield en la quinta jornada del Campeonato de las Naciones.

Antes de la última jornada contra Japón la próxima semana, el XV del Cardo suma 15 puntos gracias a su tercera victoria en cinco partidos y asciende al cuarto puesto del grupo Norte.

Los escoceses llevaron la iniciativa gracias a dos ensayos anotados en la primera parte por Matt Fagerson y Jack Dempsey (12-5 al descanso), a pesar de un ensayo rival de Harry Potter.

Pero en la segunda parte no supieron aprovechar su superioridad numérica tras la tarjeta amarilla a Billy Pollard y sufrieron hasta el final.

Tras un golpe de castigo escocés de Finn Russell en los instantes finales, los Wallabies devolvieron la emoción en el último minuto gracias a un ensayo transformado de Max Jorgensen, pero demasiado tarde para dar la vuelta al marcador.

Cuarta de la zona del hemisferio sur (9 puntos), Australia, que albergará la Copa del Mundo en 2027, encajó su cuarta derrota en cinco jornadas.

Antes de las finales del Campeonato de las Naciones, en Londres entre el 27 y el 29 de noviembre, Australia viajará a Gales para un nuevo compromiso.

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