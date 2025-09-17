Deportes

España cae eliminada por Ucrania en la BJK Cup de tenis

La tenista española Jessica Bouzas juega contra la rusa Liudmila Samsonova un partido del torneo de Wimbledon, en Londres, el 7 de julio de 2025 Glyn Kirk
17 de septiembre de 2025

España cayó eliminada en la Final 8 de la Billie Jean King Cup, competición tenística por países, tras perder este miércoles contra Ucrania los dos partidos individuales en Shenzhen (China).

La número 2 española Jéssica Bouzas (N.51) abrió la eliminatoria con una derrota frente a su par ucraniana, Marta Kostyuk (N.26) por 7-6 (7/3) y 6-3 en una hora y 47 minutos de juego.

Este resultado obligaba a Paula Badosa (N.20) a derrotar a la N.1 ucraniana Elina Svitolina (N.13) para decidir el pase a semifinales en el punto de dobles, pero la jugadora catalana perdió también por 5-7, 6-2 y 7-5 en dos horas y 9 minutos de juego.

Badosa, que regresaba a la competición tras perderse por lesión la gira norteamericana, fue de más a menos y acabó exhausta ante la veterana Svitolina.

En semifinales, el viernes, las ucranianas se enfrentarán a Italia, vigente campeón y gran favorito al título.

El jueves se disputarán las otras dos eliminatorias de cuartos de final: Estados Unidos-Kazajistán y Japón-Gran Bretaña.

