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España desafiará a la favorita EEUU en semis del Mundial de básquet femenino

España desafiará a la favorita EEUU en semis del Mundial de básquet femenino
La española Megan Gustafson (centro) se prepara para lanzar durante la victoria ante Australia en cuartos de final del Mundial de básquet femenino. En Berlín (Alemania), el 10 de septiembre de 2026 Ronny HARTMANN
AFP
10 de septiembre de 2026

España no tuvo excesivas complicaciones para derrotar 89-66 a Australia en el último duelo de los cuartos de final del Mundial de básquet femenino de Alemania, donde se medirá el sábado en semifinales a la favorita Estados Unidos.

Las lesiones de Alanna Smith y Ezi Magbegor hacían que las australianas se presentaran muy mermadas y las españolas no desaprovecharon la ocasión, dominando ampliamente casi desde el principio, sin llegar a sufrir en ningún momento.

Al descanso, España dominaba ya 58-37 y se limitó en los dos últimos cuartos a gestionar su ventaja y controlar la situación.

Megan Gustafson (16 puntos) e Iyana Martín (14 puntos) fueron las líderes anotadoras del equipo.

España vuelve ocho años después a las semis del torneo y peleará por las medallas, que añadiría a la plata conseguida en 2014 y a los bronces de 2010 y 2018.

No tendrá fácil llegar a la final porque enfrente estará Estados Unidos, ganador de los cuatro últimos Mundiales, que aplastó en su duelo de cuartos a Hungría por 108-56, también este jueves en Berlín.

Napheesa Collier, con 19 puntos, fue la máxima anotadora, mientras que Caitlin Clark contribuyó con 10 puntos y 9 asistencias en una nueva exhibición del Team USA.

En la otra parte del cuadro, la semifinal la disputarán dos vecinos europeos, Francia y Alemania.

Francia no tuvo muchos problemas para doblegar en cuartos a China por 90-61, mientras que las alemanas, anfitrionas, son las invitadas inesperadas de la penúltima ronda al derrotar a Bélgica por 93-74.

Es apenas el segundo Mundial femenino de Alemania, que había sido undécima en el anterior, en el lejano 1998.

Las dos semifinales se jugarán el sábado en la capital alemana y la final está programada para el domingo en el mismo escenario.

- Resultados de los cuartos de final:

Estados Unidos - Hungría 108 - 56

Francia - China 90 - 61

Bélgica - Alemania 74 - 93

Australia - España 66 - 89

- Cuadro de las semifinales:

Sábado:

(14h30 GMT) Francia - Alemania

(18h00 GMT) Estados Unidos - España

Partido por el tercer puesto, el domingo a las 14h30 GMT

Final, el domingo a las 18h00 GMT

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