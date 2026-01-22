España pierde 35-34 con Noruega y se complica en Europeo de balonmano

España se complicó seriamente en el Europeo de balonmano masculino al perder 35-34 ante Noruega en su primer partido de la segunda fase de grupos del torneo, este jueves en Herning, Dinamarca.

Los españoles ganaron sus dos primeros partidos de la anterior fase de grupos, ante Serbia y Austria, pero luego cayeron en el último ante Alemania.

Los dos primeros de cada grupo de esa primera fase avanzaban a la siguiente etapa y se conservaban los resultados entre sí en la composición de los nuevos grupos, por lo que España vio borrados sus triunfos y comenzó con una derrota en el contador, la que registró ante la también clasificada Alemania, a la que sumó la sufrida en esta ocasión.

Los Hispanos quedan últimos de la llave, con dos derrotas y ninguna victoria, a la espera de sus siguientes partidos ante Dinamarca, Francia y Portugal.

En su derrota ante los noruegos, August Pedersen, con 11 tantos, fue una pesadilla para una selección española donde destacó Aleix Gómez, con 8 goles.

España, campeona de Europa en dos ocasiones (2018 y 2020) y medallista habitual en grandes citas de balonmano, había comenzado el torneo como una de los favoritas.