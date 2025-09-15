España remonta y jugará la Final 8 de la Davis, Brasil bate a Grecia

España remontó un 0-2 para batir a Dinamarca (3-2) y clasificarse a la Final 8 de la Copa Davis este domingo en Marbella, mientras que Brasil jugará la próxima temporada los Qualifiers para disputar el título tras una prestigiosa victoria en Grecia (3-1).

El veterano Pablo Carreño culminó una histórica remontada de España al lograr el tercer punto ante Dinamarca tras ganar a Elmer Moller por 6-2 y 6-3.

El asturiano, que había perdido el primer partido ante Holger Rune, número 11 del mundo, se resarció así para sellar el boleto del equipo español a la fase final.

La Final 8 se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. Italia, defensora del título y anfitriona, está clasificada de oficio.

Tras terminar 0-2 el sábado, el equipo dirigido por David Ferrer consiguió los tres puntos este domingo. Primero la pareja formada por Jaume Munar y Pedro Martínez se impuso al dúo formado por August Holmgren y Johannes Ingildsen por 1-6, 6-3 y 6-2.

Y después Martínez igualó la eliminatoria (2-2) al vencer a Rune por 6-1, 4-6 y 7-6, antes que Carreño lograra el punto definitivo.

"Como capitán ha sido la emoción más fuerte. Contento porque los jugadores han creído en ellos mismos y, después del 0-2 de ayer, estoy muy orgulloso de ellos", valoró Ferrer.

- Cuarteto latino a Qualifiers -

En Atenas, Brasil derrotó 3-1 a Grecia con un último punto final ganado por João Fonseca al ídolo local Stefanos Tsitsipas, por 6-4, 3-6 y 7-5.

Con este triunfo Brasil se aseguró disputar la próxima temporada las eliminatorias para estar en la Final 8 de 2026.

"En Brasil decimos que no nos rendimos. Nunca se puede dejar de creer y quiero dar las gracias a mi equipo por creer en mí hasta el final", conmemoró la promesa carioca, de 19 años.

El mismo destino tuvo Chile, que a pesar de la ausencia de su mejor raqueta, Nicolás Jarry (N.102), se impuso con autoridad en Santiago ante Luxemburgo (3-0) gracias a los triunfos de Cristian Garín (N.124) y Tomás Barrios Vega (N.134).

Y también Ecuador, que remontó un 1-2 ante Bosnia en Quito y selló su emparejamiento (3-2) con un triunfo en el quinto juego de la mano de Andrés Andrade (N.344).

"Sin palabras, es la primera vez que cierro una serie, así que estoy muy feliz", valoró Andrade, quien se impuso a Andrej Nedic (N.363) por 1-6, 6-3 y 6-2.

La víspera, Perú también selló su paso a Qualifiers al imponerse 3-1 en Lima a Portugal, mientras que Colombia cayó por el mismo marcador en su visita a Eslovaquia.

-- Resultados de las eliminatorias de Copa Davis:

Países Bajos - (+) Argentina (1-3)

Hungría - (+) Austria (2-3)

Japón - (+) Alemania (0-4)

Croacia - (+) Francia (1-3)

España (+) - Dinamarca (3-2)

Estados Unidos - (+) República Checa (2-3)

Australia - (+) Bélgica (2-3)

Nota: Los equipos acompañados de (+) están clasificados