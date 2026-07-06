España y Portugal iluminan un Mundial estupefacto por la injerencia de Trump

El choque generacional entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo del España-Portugal ilumina en Dallas los octavos del Mundial, zarandeado el domingo por la intromisión de Donald Trump al conseguir la suspensión de la roja a Folarin Balogun, por lo que liderará a Estados Unidos frente a Bélgica en Seattle.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social tras el anuncio de la federación internacional de levantar la sanción a la estrella del Team USA, poniendo patas arriba el Mundial.

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres tantos, había sido expulsado en la victoria 2-0 contra Bosnia en dieciseisavos por pisar a un rival.

Una fuente cercana a la Casa Blanca confirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que el presidente Donald Trump llamó al de la FIFA Gianni Infantino para pedirle que revisara la expulsión. Dicho y hecho.

El seleccionador belga Rudi Garcia le puso ironía. "No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa", dijo en referencia al día tradicional de las bromas en países como Francia y Bélgica.

Además de la inesperada jugada de Trump, el superdomingo del Mundial quedó marcado por las eliminaciones de la pentacampeona Brasil ante Noruega (2-1), con la despedida de la Seleção de Neymar, y del coanfitrión México, 3-2 ante Inglaterra en el Azteca en una noche de pasión que ya es historia de la competición.

- Entusiasmo frente a talento -

El lunes, con Balogun de vuelta al campo, el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino espera surfear desde Seattle (00h00 GMT) la ola de entusiasmo que recorre el país y estar a la altura ante un equipo belga maestro de la supervivencia.

Lastrado por las guerrillas internas entre sus futbolistas, los Diablos Rojos salvaron el pescuezo en dieciseisavos con un triunfo agónico en la prórroga por 3-2 ante Senegal, que mandaba 2-0 en el minuto 86.

"Es un desafío enorme", reconoció el centrocampista estadounidense Tyler Adams. "Tienen mucha calidad, pero creemos que también es nuestro caso. Esperamos un gran duelo", añadió sobre el pulso entre el crecido anfitrión y el talentoso invitado.

En Dallas, en el primer plato del lunes (19h00 GMT), España y Portugal disputarán un derbi ibérico de alto copete, para muchos una final anticipada.

"Una pena que no pueda ser el último escalón del torneo", lamentó el domingo el seleccionador portugués, el español Roberto Martínez. "Somos países vecinos, hermanos", añadió.

Dos de las escuderías más prestigiosas del mundo se citan con Cristiano Ronaldo, el monumento de 41 años, en una emocionante carrera contra el tiempo.

- Ronaldo, "con la conciencia tranquila" -

Tras seis Mundiales y una montaña de récords, cualquier partido puede ser su despedida del gran torneo. El domingo se lució en rueda de prensa y los periodistas le despidieron entre aplausos.

"Voy a ser sincero: independientemente de lo que pase mañana, Cristiano Ronaldo saldrá de aquí con la conciencia tranquila, no al 100% sino 1000%, porque en la vida y en el fútbol he dado todo lo que tenía, mi pasión, mi querer", dijo.

Enfrente una selección española campeona de Europa en la que luce cada vez con más fuerza el fenómeno Lamine Yamal, quien a una semana de cumplir los 19 años aspira a tomar el testigo de CR7 y de Lionel Messi cuando debería estar compitiendo con juveniles.

"Le veo cada día más motivado. Los que le conocéis lo sabéis, a Lamine le encanta la responsabilidad, estar en el foco, motivado, llevar la iniciativa", señaló el domingo el seleccionador de la Roja Luis de la Fuente.

Los ganadores del Estados Unidos-Bélgica y del España-Portugal se enfrentarán en cuartos, en Los Ángeles el viernes.

El martes se cerrarán los octavos con los duelos Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.