Español Rafael Jódar avanza a sus primeras semifinales Masters 1000 en Montreal

Rafael Jódar, la nueva sensación del tenis español, derrotó este martes al francés Arthur Fils para meterse en sus primeras semifinales de nivel Masters 1000 en Montreal.

En la pista rápida canadiense, Jódar dio cuenta de Fils por 7-6 (7/5) y 6-3, un triunfo que le garantiza escalar hasta el puesto 11 de la ATP.

A sus 19 años, el madrileño sigue deslumbrando en su temporada de explosión en la ATP, en la que ya había alcanzado los cuartos de final en los Masters 1000 de Madrid y Roma, ambos sobre arcilla.

El español, que rondaba el lugar 200 a inicios de año, se medirá en semifinales con el estadounidense Brandon Nakashima, que abrió el martes la ronda de cuartos de final derrotando al italiano Luciano Darderi en sets corridos por 6-2 y 6-3.

También este martes, el estadounidense Ben Shelton, defensor del título, se enfrentará al checo Jakub Mensik, mientras Daniel Mérida, otra perla del tenis español, jugará contra el estadounidense Learner Tien.

Este grupo de jóvenes jugadores tratará de hacerse con el título aprovechando que los dos gigantes del circuito, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, se ausentaron en esta edición con la mira puesta en el Abierto de Estados Unidos, que arranca el 30 de agosto en Nueva York.

Los cruces de Jódar y Nakashima debían haberse disputado el lunes pero fueron aplazados por la lluvia caída en Montreal.

El clima también irrumpió el martes interrumpiendo durante una hora el choque entre Jódar y Fils.

El español dominaba entonces el primer set por 5-4 pero el francés tenía el viento a favor después de haberse recuperado de una desventaja de 4-1.

Jódar había tenido hasta tres pelotas para ponerse 5-1 pero no se resintió del golpe y se apropió de la primera manga en un tiebreak que controló desde el principio.

Con su 1,91 metros de altura, el espigado tenista español dictó el ritmo del partido mientras Fils se desesperaba por sus propios errores en momentos clave.

Con 2-1 en contra en el segundo set, Fils rompió su raqueta al estrellarla dos veces contra la pista.

El francés, que buscaba sus terceras semifinales Masters 1000 esta temporada, reaccionó hasta colocarse en ventaja 3-2 pero Jódar no le dejó escaparse y resolvió el pase por la vía rápida en una hora y 42 minutos.