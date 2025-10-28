Espectacular cierre de la TCR en Autódromo Panamá

La temporada inaugural de TCR Panamá llegó a un final espectacular e inolvidable con el evento internacional “Aquí se Define Todo”, disputado en Autódromo Panamá, donde el piloto costarricense Emilio Valverde se alzó con el título de campeón, a pesar de que sus competidores se acercaron en las últimas fechas.

Ante una gran concurrencia, el referente del deporte de motor en la región rindió un emotivo tributo a la leyenda del automovilismo nacional, Rodrigo Terán, quien aprovechó la ocasión para ponderar el trabajo realizado por Autódromo Panamá y exhortar a los pilotos a seguir adelante con mucha disciplina.

La jornada contó con la participación de pilotos de toda la región, quienes compitieron en la pista diseñada bajo los más altos estándares de seguridad.

Luis Ramírez fue la figura del fin de semana, tras conseguir la pole position en una emocionante clasificación y un triunfo arrollador, a un ritmo imbatible en los ‘heats’ que se disputaron.

Esta carrera vio el debut de pilotos de gran nivel, como Dany Formal piloto de IMSA y Oscar Terán, experimentando piloto panameño, demostrando que el nivel de TCR Panamá no tiene nada que envidiarles a categorías mundiales.

Por su parte, el líder en puntos, Emilio Valverde, necesitaba mantener la consistencia y lo logró con creces. Con dos segundos puestos en las carreras finales, se convirtió en el primer campeón de la serie TCR Panamá.

Hay que destacar el debut de Terán, logrando podio (3lugar) en la categoría.

Otros pilotos que también se destacaron en la jornada fueron Carlos Herrera, Sebastian Ng, José Chocrón, Mario Bárcenas e Iván Salerno, entre otros. El evento estuvo marcado por un buen ambiente, seguro y familiar, donde “Jag”, la mascota de Autódromo Panamá, volvió a hacerse sentir.

TCR Panamá demostró su alto nivel durante su temporada debut. Se espera la participación de 17 vehículos para 2026, logro que dejaría a TCR Panamá como una de las principales categorías en el World Ranking de TCR.

Autódromo Panamá agradece a los miles de fanáticos que asistieron e hicieron de la temporada 2025 un éxito rotundo. Reitera su compromiso de seguir promoviendo las actividades deportivas a motor, que convierten al país en un hub deportivo e impulsan también el sector económico.



Fuente: Autódromo Panamá