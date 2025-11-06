REDACCIÓN | El vicepresidente de la Federación Panameña de Béisbol, Franz Wever Guerra, aseguró que el equipo de Panamá para la Copa América de béisbol 2025 “se está preparando bastante bien”.

Añadió que “encuentras un elenco de atletas de experiencia, con reconocimiento y trayectoria. Esperamos darle un gran espectáculo a la fanaticada, al país; tenemos que aprovechar este tipo de torneos no se ven siempre en Panamá, y como federación se hace el esfuerzo para traer este tipo de eventos para el disfrute de la gente y creemos que el equipo de Panamá va a hacer un buen trabajo. Dios primero, Panamá se lleve una medalla en este torneo”.

En su primera fase, entre el 13 y 17 de noviembre, el certamen se disputará en dos grupos: el A, que se jugará en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, de Ciudad de Panamá, con las selecciones de México, Curazao, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

Y el B: en el Mariano Rivera, de La Chorrera, con las novenas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Puerto Rico y Panamá.

Después de la fase de grupos, se pasará a una súper ronda, que arranca el 19 de noviembre con los equipos que ocupen los tres primeros puestos de sus respectivos grupos.

Ya para el día 22, los dos primeros lugares de la Súper Ronda jugarán el partido por la medalla de oro y los ubicados tercero y cuarto chocarán en el duelo por la presea de bronce.