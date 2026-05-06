"Espero brillar" en el Tour de Francia, confía la joven promesa Paul Seixas

El prometedor Paul Seixas, la nueva ilusión del ciclismo francés, afirmó este miércoles que se siente capaz de "brillar" y lograr "grandes cosas" en el Tour de Francia, en el que a sus 19 años será el más joven desde 1937 en tomar la salida.

El joven pedalista se ha convertido en una sensación en Francia, un país que no ve coronarse a uno de sus ciclistas en la prestigiosa prueba desde que Bernard Hinault lo lograse en 1984.

"No me he fijado ningún objetivo concreto, solo dar lo mejor de mí mismo. En la primera semana será algo que ya conozco", dijo en un encuentro con la prensa, incluida la AFP, en el centro de rendimiento de su equipo Decathlon CMA-CGM en La Motte-Servolex, cerca de Chambéry, en el centro-este de Francia.

"Ya será un descubrimiento para mí, veremos cómo va. Espero brillar. No tengo nada seguro, pero creo que tengo la capacidad para hacer grandes cosas", agregó. "Por el momento, la idea es lograr la mejor posición posible en la clasificación general".

En lo que va de temporada de 2026, el joven corredor ha sumado seis victorias.

Ganó una etapa en la Vuelta al Algarve y fue segundo de la general, se impuso en solitario en la Classic Ardèche y acabó segundo en la Strade Bianche, por detrás de Tadej Pogacar.

Su explosión definitiva llegó en la Vuelta al País Vasco, coronada con tres victorias de etapa. Luego se llevó la Flecha Valona y, por último, tuvo un meritorio segundo puesto en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja el 26 de abril, donde fue el único capaz de seguir, durante un tiempo, a Pogacar.

Pero Seixas tendrá que soportar una enorme presión durante el Tour, que además será su primera carrera de tres semanas.

"(La presión) la gestionamos bien, el equipo me protege. Estoy como en una burbuja y no pienso mucho en ello. Se habla mucho, pero no lo miro mucho. Me preparo más para lo que está por venir que para lo que está ahora alrededor", señaló.

Como preparación para la gran cita francesa, Seixas buscará "la victoria" en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (7-14 de junio), igualmente en su país.

El Tour de Francia 2026 arrancará el 4 de julio en Barcelona, España, y terminará el 26 de julio en los Campos Elíseos de París.