"Esta derrota duele", dice Alcaraz tras caer en Indian Wells

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció estar especialmente dolido por su eliminación del sábado en el Masters 1000 de Indian Wells, donde era el vigente campeón, en unas duras semifinales ante el británico Jack Draper.

Alcaraz, que aspiraba a un tercer título consecutivo solo logrado por Roger Federer y Novak Djokovic, dijo haber sentido muchos nervios desde antes del partido por el alto nivel actual de Draper.

Pregunta: ¿Qué cree que pudo hacer mejor hoy?

Respuesta: "Esta duele. No quiero perder ningún partido, pero éste era aún más especial para mí. Hoy fue difícil, pasé muchos nervios en el partido, esa fue una gran diferencia (...) El primer set fue probablemente uno de los peores que he jugado en toda mi carrera".

P: ¿A qué atribuye esos nervios?

R: "Siempre digo que tengo que estar centrado en mí mismo, en mi propio juego y hoy estaba más preocupado por su nivel. Pensaba más en encontrar sus debilidades que en mis propias armas y cuando piensas más en el rival que en ti mismo, es un gran problema.

Es muy duro, muy sólido, y sabía que iba a ser un partido muy físico. Desde la mañana estuve pensando en eso. Después fallé mucho en el calentamiento y en la pista no me sentí muy bien".

P: ¿Pudo pesar también el deseo de mantener su racha de 16 victorias seguidas en Indian Wells y alcanzar el tricampeonato seguido de Djokovic y Federer?

R: "Este es un torneo que siempre quiero ganar y estuve muy cerca de hacerlo tres veces seguidas. Ponerme en la misma mesa que Federer y Djokovic no estuvo en mi mente mucho tiempo. Obviamente lo piensas de vez en cuando, pero no le presté mucha atención.

No estoy tan disgustado por no haber ganado el tercero consecutivo sino por la forma en que afronté el partido, por no conseguir calmarme".