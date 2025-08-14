Estadounidense Gauff toma su lugar en los cuartos del WTA 1000 de Cincinnati

La joven tenista estadounidense Coco Gauff regresó con fuerza a la acción este jueves para batir a la italiana Lucia Bronzetti y sumarse a los cuartos de final del torneo WTA 1000 de Cincinnati.

La número dos mundial superó a Bronzetti (61) por 6-2 y 6-4 en este cruce de octavos de final disputado bajo el fuerte calor matinal en esta ciudad del estado de Ohio.

La estadounidense, de 21 años, podría verse en cuartos con otra italiana, Jasmine Paolini, quien enfrentaba a continuación a la checa Barbora Krejcíková.

Gauff es la única tenista local que pugnará en cuartos de Cincinnati, donde también están instaladas las otras dos grandes favoritas al título, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek.

Este jueves Gauff retomó la competición tras varios días de descanso al eludir la tercera ronda por el retiro de su contrincante, la ucraniana Dayana Yastremska.

Frente a Bronzetti, que buscaba sus primeros cuartos de final en un WTA 1000, Gauff arrancó con fuerza y se quedó con el primer set en apenas 33 minutos.

En la segunda manga encontró más resistencia de la italiana, pero se abrió camino gracias a un servicio más afilado de lo que mostró esta temporada y una lluvia de golpes ganadores.

"En la mayoría del partido jugué agresivamente. Quizás tuve algunos juegos más pasivos, pero es difícil. Las pelotas son muy ligeras y difíciles de controlar", explicó la ganadora.

La última vez que Gauff llegó a cuartos de final en Cincinnati, en 2023, se convirtió en la campeona más joven de la historia de este torneo, antesala del Abierto de Estados Unidos, que se inicia el 24 de agosto.