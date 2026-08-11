Estadounidense Nakashima es primer semifinalista del Masters 1000 de Montreal

El tenista estadounidense Brandon Nakashima venció este martes al italiano Luciano Darderi y sacó el primer boleto a las semifinales del Masters 1000 de Montreal, en las que podría chocar con la promesa española Rafael Jódar.

Nakashima, de 25 años recién cumplidos, superó con solvencia su primera presencia en unos cuartos de final de Masters 1000, una categoría solo inferior a los Grand Slams.

El jugador de San Diego, número 31 de la ATP, superó a Darderi (22º) por un rotundo 6-2 y 6-3 en una hora y 18 minutos de juego.

Tras alcanzar las semifinales del pasado torneo ATP 500 de Washington, Nakashima dio otra muestra de su gran momento de forma especialmente al servicio, con 11 aces por 2 de Darderi.

"El saque fue súper importante para mí, sobre todo en el segundo set. Me dio mucha confianza y luego aproveché mis oportunidades al retorno", se felicitó el ganador.

"Mi confianza está más alta que nunca", advirtió el californiano, que se medirá en las semifinales con el ganador del duelo del martes entre Jódar y el francés Arthur Fils.

Estos dos primeros cruces de cuartos de final de Montreal fueron aplazados el lunes por la lluvia caída en la ciudad canadiense.

También este martes, el estadounidense Ben Shelton, defensor del título, se enfrentará al checo Jakub Mensik, mientras Daniel Mérida, otra nueva perla del tenis español, jugará contra el estadounidense Learner Tien.

El Masters 1000 canadiense concluirá con la final del jueves, solapándose con el inicio del Masters 1000 de Cincinnati, último gran evento de esta gira de pista rápida previo al Abierto de Estados Unidos.

El torneo de Nueva York, que cierra el calendario de Grand Slam de 2026, arrancará el 30 de agosto.