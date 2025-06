"Estamos aprendiendo a buscar soluciones cuando las cosas no salen bien", explica Alcaraz

El español Carlos Alcaraz reconoció que está aprendiendo a "buscar soluciones" cuando se le complican los partidos, como el ganado este domingo ante el estadounidense Ben Shelton en octavos de final de Roland Garros.

Ante el N.13 en el ranking ATP, el vigente campeón murciano del Grand Slam parisino perdió un set -el tercero- y tuvo que hacer frente a situaciones de presión, como un largo tie-break en el primero.

"Estamos aprendiendo, una de las cosas que me gustaría mejorar es el tema de la consistencia, pero estamos manteniendo un nivel alto durante mucho tiempo, estamos aprendiendo a buscar soluciones cuando las cosas no salen bien en lugar de cabrearnos y no pensar", declaró Alcaraz en conferencia de prensa en los sótanos de la pista Philippe-Chatrier.

"Ya tengo 22 años, ya era hora de madurar un poco también", bromeó el N.2 del mundo.

Una maduración que "se va aprendiendo, a lo largo de este año creo que he dado un paso adelante (...) En lo que va de torneo he salvado situaciones complicadas de una manera muy buena", agregó Alcaraz tras ganar su cuarto partido sobre la arcilla parisina.

"Siempre he dicho que en esos momentos de presión es donde se ven los grandes deportistas, esa es la gran diferencia entre un gran atleta o uno bueno o mediocre", apuntó Alcaraz.

El cuatro veces campeón de torneos del Grand Slam se mostró conforme con su actuación hasta el momento en este Roland Garros: "Está habiendo partidos donde hay situaciones difíciles, el camino nunca es sencillo, siempre vas a tener que lidiar con situaciones difíciles, pero de momento estoy contento con como estoy jugando".

Alcaraz se medirá por un puesto en semifinales ante el estadounidense Tommy Paul (N.12 del mundo). "Es un jugador que está jugando un gran tenis, otra vez en cuartos de final de un Grand Slam, ya sabe cómo jugar este tipo de partidos, seguro que tiene mucha confianza mucha hambre".