"Estamos luchando por algo mejor", dice Alcaraz sobre carta a los Grand Slam

El tenista español Carlos Alcaraz, actual N.1 del mundo, dijo el jueves que los jugadores están luchando "para tener algo mejor", luego de que un grupo de jugadores de élite enviasen una carta a los torneos de Grand Slam pidiendo más influencia y dinero.

Varios de los principales jugadores de los circuitos masculino y femenino, entre los que figura el murciano, buscan obtener una mayor parte de los ingresos, más ventajas y que se tenga más en cuenta su opinión en la organización de los cuatro grandes torneos.

Alcaraz, que actualmente está jugando el torneo ATP 500 de Tokio, dijo que la situación actual es "un enredo" y cree que los jugadores merecen un trato más justo.

"Todos somos jugadores de tenis y estamos luchando para obtener algo mejor para nosotros", dijo el español. "Creo que ahora es un poco un enredo entre todas las partes, entre la ATP, entre los Grand Slam".

"Lo que queremos todos los jugadores es tener algo juntos", detalló.

La carta, que habría sido firmada por otros jugadores de peso como el italiano Jannik Sinner, la estadounidense Coco Gauff o la bielorrusa Aryna Sabalenka, es la segunda enviada por este grupo de jugadores.

"Estamos luchando por eso. No hay ningún avance al respecto por ahora", concluyó Alcaraz.