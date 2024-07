Este equipo no deja de sorprender, señaló el multicampeón Scaloni

No sé si estamos marcando una era pero sí es verdad que el equipo no deja de sorprender, dijo el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, al analizar la victoria 1-0 sobre Colombia en la final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

"El equipo no deja de sorprender, se repone de las dificultades de un partido muy difícil, con un rival muy complicado y sin hacer un primer tiempo bueno, en el segundo mejoramos y merecimos ganar", dijo Scaloni este domingo en rueda de prensa en el Hard Rock Stadium en Miami.

La Albiceleste se proclamó bicampeona de América al ganar 1-0 al combinado cafetero en tiempo extra con un gol de Lautaro Martínez, el goleador del torneo con cinco anotaciones, a los 112 minutos.

"Es gratificante verlos jugar y estoy eternamente agradecido por cómo se brindan", agregó.

Scaloni calificó a Ángel Di María como "una leyenda" de la selección argentina al comentar el último partido del extremo del Benfica vestido de albiceleste y consideró que se merece un partido de despedida ante el público argentino.

"Ángel ha hecho partidos espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores porque, además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar en un momento del partido donde las piernas no daban", señaló.

"Empezó a correr como si tuviera 25 años, eso se lo da la jerarquía que tiene, porque tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas. Es una leyenda y se fue, no hay manera de convencerlo", remarcó el entrenador.

"Es una película como terminó la historia para él, creo que ni en su mejor sueño podía haberlo pensado, así que lo merece sinceramente", agregó.

- "Difícil entender los incidentes" -

Scaloni también se refirió a los incidentes en el ingreso de los aficionados al estadio miamense, que demoraron el inicio del partido en una hora y 20 minutos.

"Lo de antes del partido, difícil de explicar y difícil de entender. Jugadores una hora de pie fuera del estadio, esperando que vinieran sus familiares y tuvimos que salir a jugar el partido así, con eso te digo, toda la sensación de no saber dónde estaba tu familia, no llegaban mensajes, algunos no respondían", comentó.

"Veíamos los vídeos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que estaba pasando. En esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida", lamentó el entrenador.

Con la victoria ante Colombia, Argentina llegó a su decimosexto título de Copa América para quedar en lo más alto del palmarés del torneo, rompiendo la paridad que mantenía con Uruguay desde 2021.

Un año y medio después de bordar la tercera estrella mundial sobre el escudo, la Albiceleste logró poner un broche de oro a la más exitosa de sus etapas con la llamada Triple Corona, todo un hito tras levantar los trofeos de Brasil-2021 y este de 2024, con la conquista del mundo en Catar-2022 entre ambos torneos continentales.