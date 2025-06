"Este estadio de Stuttgart tiene algo especial para mí", celebra Merino

Mikel Merino, mediocampista ofensivo de España, en declaraciones en la zona mixta tras la victoria 5-4 sobre Francia en semifinales de la Liga de Naciones:

"Ojalá ganemos el trofeo, ese es nuestro objetivo desde que empezamos este torneo. Hoy hemos demostrado desde el principio que lo queremos. Es muy bonito para mí meter gol otra vez en este estadio. No sé explicarlo, pero este estadio de Stuttgart parece que tiene algo especial para mí. (¿Merece Lamine Yamal el Balón de Oro?) "Después del partido de hoy demuestra que tiene nivel para ganarlo. Como Pedri, como todos los están en esa lucha. Tenemos una selección fantástica, con muchos nombres del equipo que lo merecen. Ojalá alguno de los nuestros lo logre".

Pedri, mediocampista ofensivo de España, en declaraciones en la zona mixta después de la victoria:

"En la selección, los hinchas se olvidan de qué equipo eres, es bonito escuchar a la gente celebrar un gol todos unidos. La gente se ha enganchado mucho a esta selección. Somos de diferentes equipos pero jugamos por lo mismo, de manera alegre. Eso se ve reflejado. La afición está muy emocionada con nosotros y eso nos motiva. (¿Se ve con opciones de ganar el Balón de Oro?) Que en algunas conversaciones esté mi nombre es un orgullo. Es el buen hacer de toda la temporada, de todo lo que he trabajado. Me enorgullece que me citen ahí, muy contento de que se me nombre".