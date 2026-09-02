“La verdad, yo siento que gané la pelea”. Así se expresó el panameño Yovanis Decroz (4-1-1) quien empató su pleito de Peso Gallo ante el mexicoamericano Johnny “Kid Kvenbo” Muñoz Jr. (15-4-1) en la cartelera de Artes Marciales Mixtas “UWC 59: Leyva vs. López”, organizada por la Ultimate Warrior Challenge (UWC) México, el pasado 30 de agosto en la Arena Tecate de Tijuana, en el estado Baja California, México.

“Sus golpes no me lastimaron y su juego de suelo no funcionó. Respeto la decisión de los jueces, pero yo salí de la pelea sintiendo que había hecho lo suficiente para ganar”, indicó Decroz.

Fue la primera ocasión en que Muñoz Jr. no termina con el brazo en alto en la UWC. “Sería genial tener la revancha. Yo sé que en una segunda pelea lo puedo acabar y él también lo sabe. Si se da la oportunidad, estoy listo para volver a pelear con él”, señaló el peleador nativo de Ciudad de Panamá.

“No estoy lastimado y la verdad me gusta estar ocupado. Este sábado 5 de septiembre vuelvo a competir en BJJ [Jiu-Jitsu Brasileño]. Quiero seguir activo, seguir entrenando y mejorando”, agregó el atleta, que desea obtener una visa para poder competir en Estados Unidos y “seguir llevando mi carrera a otro nivel.

Mi objetivo sigue siendo el mismo: llegar a UFC. Voy a seguir trabajando hasta conseguirlo”. En tanto, destacó el nivel deportivo en México: “Es increíble. Estoy muy feliz de poder competir aquí y de tener la oportunidad de enfrentarme a peleadores de este nivel. México es un muy buen lugar para demostrar el talento que uno tiene en MMA y seguir creciendo como peleador”.