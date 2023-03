"Estoy renaciendo" en Indian Wells, afirma chileno Garín tras vencer a Ruud

Tras un año complicado en el que llegó a salir del top-100 de la ATP, el tenista chileno Cristian Garín ha resurgido esta semana en Indian Wells clasificando por primera vez a los octavos de final con un sonado triunfo este domingo ante Casper Ruud.

Entrevistado por la AFP tras batir en dos sets al número cuatro mundial, Garín expresó su felicidad por haber recuperado el rumbo tras la lesión en la muñeca que le venía amargando desde que alcanzó los cuartos de Wimbledon el año pasado.

El tenista de Santiago, desplomado en el ranking desde su puesto 17 de 2021 al 97 actual, se felicitó también por el buen momento que, pese a la falta de apoyos, atraviesa el tenis chileno, que el domingo puede colocar también a Alejandro Tabilo en los octavos del Masters 1000 californiano.

Pregunta: ¿Cómo se siente físicamente después de jugar su quinto partido de esta semana?

Respuesta: "Muy bien. He encontrado mi forma de juego y cada día juego mejor, más agresivo, con más claridad para cerrar los puntos importantes en la red. Cuando juego así tengo un muy buen nivel".

P: ¿Esperaba una mejor versión de Ruud?

R: "No. Yo fui a hacer mi partido, independientemente de que estaba jugando con Casper. Es la forma que tengo de jugar contra los buenos (...) Obviamente es un rival al que admiro mucho".

P: ¿Es una de las mejores victorias de su carrera?

R: "En resultados puede que sí pero yo estoy más contento con la forma en que estoy jugando".

P: ¿Cómo se siente con su ranking actual y cuánto cree que puede subir esta temporada?

R: "Por circunstancias este es mi ranking. No me gusta, obviamente, quiero seguir subiendo. Me lesioné después de Wimbledon, pasé tres o cuatro meses con mucho dolor en la mano y volví a jugar a final de año sin haber entrenado. Quizás con los puntos de Wimbledon (ATP no los repartió por veto a tenistas rusos) estaría en otra posición pero es lo que toca".

Cuando inició el año me propuse terminar en el top-40 pero, más allá de los números, si juego bien estoy tranquilo".

P: ¿Tenía una espina clavada con Indian Wells?

R: "Siempre ha sido un torneo que me ha gustado muchísimo pero por la pandemia y otros motivos no lo he jugado mucho. Este año se puede decir que estoy renaciendo un poco en este torneo".

P: ¿Su trayectoria y la de Alejandro Tabilo aquí confirman el buen momento del tenis chileno?

R: Sí, refleja que hay un buen nivel (...) En Chile estamos ahora cuatro tenistas cerca del top-100 y es casi un milagro, no se cómo pasa esto".

P: ¿Por qué lo considera un milagro?

R: "Porque no hay estructura, el apoyo de la federación es nulo, como en la mayoría de Sudamérica. Es solo esfuerzo personal y tenemos que competir contra jugadores de federaciones que les dan todo".