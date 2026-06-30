Estrellas del circuito de tenis renuncian a reducir sus deberes mediáticos en Wimbledon

Una veintena de estrellas del tenis mundial, entre ellas los N.1 mundiales Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, renunciaron a acortar sus obligaciones mediáticas en Wimbledon, según anunciaron el lunes sus representantes en un comunicado.

En plena batalla contra los Grand Slam para obtener un mejor reparto de ingresos y otros beneficios, varios tenistas habían limitado a 15 minutos sus obligaciones mediáticas antes del torneo de Roland Garros a finales de mayo.

"Después de reuniones constructivas entre los representantes de los jugadores y la dirección del All England Tennis Club", que organiza Wimbledon, "los jugadores confirman que retomarán con normalidad sus obligaciones mediáticas a partir del lunes 29 de junio", anunciaron en el comunicado publicado el lunes.

"Esta decisión se basa en el compromiso de Wimbledon de volver a contactar los jugadores con propuestas específicas en respuesta a las tres reivindicaciones" sobre el reparto de ingresos de Grand Slam, la participación de los jugadores en la toma de decisiones y la inversión en su "bienestar" (salud, retirada y maternidad).

Desde marzo de 2025 una veintena de miembros pasados o actuales del Top 10 de los ránking ATP y WTA tratan de presionar al Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open al respecto de esos tres asuntos.

Como hicieron en París, varios tenistas habían decidido limitar sus obligaciones mediáticas antes de Wimbledon, pese a que el torneo londinense aumentó la dotación financiera de un 20% en un año.

Incluso habían amenazado con extender la protesta durante la primera semana del torneo, que arranca el lunes y termina el 12 de julio.

Aunque finalmente renuncien a la medida, los tenistas señalan en su escrito que "los problemas estructurales se mantienen sin respuesta" y que "examinarán minuciosamente las propuestas" de Wimbledon "una vez sean recibidas".

Una situación que recuerda la vivida en Roland Garros, donde la tensión bajó luego de una reunión entre la Federación Francesa de Tenis (FFT) y los representantes de los jugadores, entre los que figuran agentes y el ex patrón de la WTA Larry Scott.

La FFT se comprometió a volver con propuestas a los jugadores y ambas partes valoraron las conversaciones como constructivas, dejando de lado el pulso durante los quince días de torneo.

Al igual que en París, algunos jugadores no limitaron sus obligaciones mediáticas en Londres, como el australiano Álex de Miñaur (N.6) o el estadounidense Ben Shelton (N.5).