Estreno triunfal de Jódar y despedida de Wawrinka en Roland Garros

¿La primera de muchas en Roland Garros? Rafael Jódar, último exponente de la prolífica cantera española sobre tierra batida, logró la victoria en su bautismo este lunes en el Grand Slam francés, del que se despidió el suizo Stan Wawrinka.

En el cuadro femenino las favoritas en liza, Iga Swiatek, Elena Rybakina y Elina Svitolina superaron sus respectivos compromisos de primera ronda sobre el polvo de ladrillo de la Porte d'Auteuil.

Aún es muy pronto para vaticinar que Rafael Jódar será un digno sucesor de sus compatriotas Rafael Nadal (13 títulos en Roland Garros) y Carlos Alcaraz (2 títulos), pero de momento, al igual que sus dos ilustres referentes, ha ganado su primer partido en el cuadro principal del torneo.

- Elevadas temperaturas -

Y lo hizo con un expeditivo 6-1, 6-0 y 6-4 ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. Ni las altas temperaturas de la catedral francesa del tenis frenaron al tenista madrileño, de 19 años.

"Es verdad que las temperaturas son muy elevadas, pero no solo para mí sino para todos los jugadores, hay que intentar adaptarse bien, hidratarse bien, preparar el cuerpo para un partido largo y con temperaturas altas si juegas a mediodía", declaró Jódar en conferencia de prensa.

"Al final son condiciones que no puedes controlar, tienes que intentar aceptarlas y adaptarte de la mejor manera posible", explicó.

En segunda ronda, Jódar (N.29) se enfrentará al australiano James Duckworth (N.81).

Si Jódar está en los albores de su carrera, Wawrinka vive su ocaso a los 41 años. Este lunes se despidió del torneo que conquistó en 2015.

El suizo, uno de los dos campeones de Roland Garros en liza este año junto a Novak Djokovic, cayó ante el neerlandés Jesper de Jong (106º), por 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Pese a una gran resistencia y al apoyo del público de la pista Simonne-Mathieu, a la que deleitó con su característico revés a una mano, su historia de 21 años en Roland Garros terminó con un globo de su rival.

- Homenaje -

"No tengo ganas de decirles adiós aquí (...) Ha sido excepcional poder vivir este momento en la pista", declaró el suizo, visiblemente emocionado, con una camiseta roja y blanca, lejos de la excentricidad del pantalón corto a cuadros que lo acompañó en su coronación hace once años.

La Federación difundió un video con un homenaje de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

También prosigue con buen pie la armada argentina. A la espera del partido de Francisco Cerúndolo, Mariano Navone (38º) y Camilo Ugo Carabelli (59º) derrotaron en tres sets a dos estadounidenses, Jenson Brooksby (63º) y Emilio Nava (94º).

Entre las jugadoras, Rybakina y Swiatek, 2ª y 3ª respectivamente de la clasificación mundial, sellaron por la vía rápida su pase a segunda ronda, lo que les evitó un desgaste extra bajo temperaturas superiores a los 32º.

La kazaja se deshizo de la eslovena Veronika Erjavec (83ª) 6-2, 6-2 y la polaca hizo lo propio ante la australiana Emerson Jones (136ª) 6-1, 6-2.

"Estoy muy contenta por la manera en que jugué, fue un buen día", celebró Swiatek, cuatro veces campeona de Roland Garros a sus 24 años.

Finalista en 2024, la italiana Jasmine Paolini (13ª) derrotó a la ucraniana Dayana Yastremska (45ª) en dos sets 7-5, 6-3.

Flamante campeona en Roma, Elina Svitolina (10ª) superó su primer escollo con alguna dificultad más: la pérdida en el primer set la obligó a exprimirse ante la húngara Anna Bondar (58ª), 3-6, 6-1, 7-6 (10/3).