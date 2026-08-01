Estudiantes de la UTP destacan su talento en el Grand Prix Fórmula FIM 2026

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) realizó la tercera edición del UTP Grand Prix Fórmula FIM 2026, una competencia en la que estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica demostraron sus habilidades en innovación, diseño y trabajo en equipo mediante prototipos de Go-Karts construidos por ellos mismos.

Durante la jornada, seis escuderías universitarias participaron en la pista con vehículos desarrollados a partir de los conocimientos adquiridos en las aulas, enfrentando desafíos relacionados con ingeniería, resolución de problemas y creatividad.

El primer lugar de la competencia fue para la escudería BKT, seguida por MEC, que obtuvo el segundo puesto, y Midnight Club, que alcanzó la tercera posición.

La UTP destacó que este tipo de iniciativas fortalecen la formación práctica de sus estudiantes y promueven la excelencia académica, la innovación y la preparación de profesionales que contribuyen al desarrollo del país.