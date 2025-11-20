Etcheverry adelanta a Argentina ante Alemania en cuartos de la Copa Davis

El argentino Tomás Etcheverry, 60º del ranking ATP mundial, adelantó a su país en su duelo de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania al ganar a Jan-Lennard Struff (84º) este jueves en Bolonia (Italia).

El número dos del equipo albiceleste en esta fase final se impuso en dos ajustadas mangas, por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7), para aproximar a su país a la que sería su primera semifinal de la Copa Davis desde 2016, el año de su único título en el torneo.

Francisco Cerúndolo (21º), el latinoamericano mejor ubicado en el escalafón mundial, se enfrenta al número tres mundial, Alexander Zverev, en el segundo duelo de los individuales.

En caso de triunfo de Zverev, el duelo de cuartos de final se decidiría en el partido de dobles.

El ganador de este Argentina-Alemania será el adversario el sábado en semifinales de España, que remontó para terminar ganando 2-1 a la República Checa este jueves.

Por la otra parte del cuadro, Bélgica y la anfitriona Italia -campeona de las dos últimas ediciones- se enfrentarán en la otra semifinal.