Etihad, patrocinador del Manchester City, estudia acciones legales contra la Premier League

La aerolínea emiratí Etihad Airways, principal patrocinador del Manchester City, afirmó que está considerando emprender acciones legales contra la Premier League tras el impacto causado por el fallo contra el gigante del fútbol inglés por graves infracciones financieras.

Esta semana se anunció que el club respaldado por Abu Dabi fue declarado culpable de más de 100 infracciones de las reglas financieras de la liga nacional más rica del mundo.

Una comisión independiente concluyó que el club organizó contratos "ficticios" con varios socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir costes en más de 900 millones de libras (1.200 millones de dólares) entre 2009 y 2018.

Durante ese período, el City ganó tres títulos de la Premier League, además de una FA Cup y tres Copas de la Liga.

"Etihad rechaza categóricamente cualquier conclusión, hallazgo o insinuación que sugiera que la aerolínea haya estado implicada en acuerdos comerciales irregulares", declaró un portavoz de la compañía en un comunicado difundido a última hora del miércoles.

La aerolínea, patrocinador principal de la camiseta del club y titular de los derechos de nombre del estadio, afirmó estar "profundamente preocupada" por la forma en que el asunto fue comunicado al público.

"La comunicación pública de la Premier League sobre las conclusiones de la Comisión, tras un período de filtraciones y publicaciones selectivas, ha generado además implicaciones perjudiciales para Etihad, a pesar de que la aerolínea no figura mencionada en la versión censurada de las conclusiones publicadas", señaló el portavoz.

"Etihad solicitará asesoramiento jurídico especializado sobre las opciones y recursos disponibles para proteger sus intereses".