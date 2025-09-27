Europa amplía su ventaja ante EEUU en la Ryder Cup con un Rahm implacable

Guiado por un infalible Jon Rahm, el equipo de Europa aumentó su ventaja frente a Estados Unidos a 8,5-3,5 tras la primera sesión del sábado en la Ryder Cup de golf en Nueva York.

El combinado visitante, que defiende el título logrado en 2023 en Roma, había comenzado la jornada con un marcador favorable de 5.5-2.5 en el campo de Bethpage Black, en Farmingdale (estado de Nueva York).

Europa mantuvo el ritmo al imponerse en tres de los cuatro partidos en formato de foursomes (rondas de tiros alternados) de la función matinal del sábado.

El español Jon Rahm y el inglés Tyrrell Hatton derrotaron a los estadounidenses Xander Schauffele y Patrick Cantlay por 3&2.

Rahm, campeón del Masters de Augusta de 2023, ya había ganado sus dos duelos del viernes y acumula un inmaculado registro de 8-0 en partidos en pareja jugados desde 2018 en la Ryder Cup.

El norirlandés Rory McIlroy, número dos mundial, y el inglés Tommy Fleetwood también dieron cuenta de los locales Harris English y Collin Morikawa por 3&2.

A su vez, el escocés Robert MacIntyre y el noruego Viktor Hovland superaron por uno arriba a Scottie Scheffler y Russell Henley, número uno y tres de la clasificación mundial.

El único triunfo local estuvo a cargo de Bryson DeChambeau y Cam Young sobre el inglés Matt Fitzpatrick y el sueco Ludvig Aberg por 4&2.