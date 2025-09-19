Europa avanza 2-0 en la Laver Cup antes del debut de Alcaraz y Fonseca

Con triunfos de Casper Ruud y Jakub Mensik, el equipo Europa se adelantó 2-0 frente al del resto del mundo este viernes en la jornada inaugural de la Laver Cup, donde en la noche entraban en acción el español Carlos Alcaraz y el brasileño João Fonseca.

El Chase Center de San Francisco (Estados Unidos), hogar de los Golden State Warriors de la NBA, se transformó en una gigantesca pista de tenis bajo la atmósfera distintiva de este torneo impulsado por Roger Federer.

El propio maestro suizo asistió a la sesión diurna acompañado de Rod Laver, la leyenda del tenis australiano que da nombre a esta competición, cuya sede salta cada año entre Europa y América del Norte.

El equipo Europa, que no cuenta con el italiano Jannik Sinner ni el serbio Novak Djokovic, suma cinco de los siete trofeos disputados, incluyendo el de la última edición de 2024 en Berlín.

El viernes arrancó con fuerza la defensa del título en la pista rápida del Chase Center, que luce el tono oscuro característico de este evento.

El noruego Casper Ruud, número 12 de la ATP, abrió fuego derrotando al estadounidense Reilly Opelka (62º) por 6-4 y 7-6 (7/4) en una hora y 27 minutos.

Ruud, tres veces subcampeón de Grand Slams, resistió el bombardeo de Opelka y forzó al gigante de 2,11m a fajarse en intercambios en los que cometió hasta 23 errores no forzados.

Desde la banda, el noruego estuvo guiado por el francés Yannick Noah, nuevo capitán del combinado europeo en sustitución del sueco Björn Borg, quien este mes dio a conocer que está en tratamiento por cáncer de próstata.

- Debut de Agassi -

En otro de los sellos de identidad del evento, Ruud también estuvo alentado de cerca por sus cinco compañeros de equipo: Alcaraz, el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik.

Mensik, de 20 años, se impuso en el segundo juego diurno por 6-1, 6-7 (3/7) y 10-8 al estadounidense Alex Michelsen, en un choque entre debutantes en el evento.

El checo, campeón este año del Masters 1000 de Miami, dominaba con comodidad el partido cuando, con ventaja 5-4 en el segundo set, tenía la oportunidad de sellar el triunfo con su servicio.

Michelsen, de 21 años, reaccionó con un quiebre crucial y se anotó el segundo set empujado por su público, antes de que Mensik recuperara el tono para imponerse en el supertiebreak de 10 puntos.

Michelsen tuvo la guía de uno de los grandes íconos del tenis estadounidense, Andre Agassi, nuevo ocupante del banco del equipo Mundo en relevo de su compatriota John McEnroe.

Agassi tiene también a sus órdenes a dos jugadores sudamericanos, Fonseca y el argentino Francisco Cerúndolo, así como al australiano Alex De Miñaur y los estadounidenses Opelka, Michelsen y Taylor Fritz.

- Alcaraz y Fonseca, a escena -

El arranque de la función nocturna (19H00 locales - 02H00 GMT del sábado) vivirá el estreno de Fonseca, el tenista más joven en participar en la competición.

La joya carioca, de 19 años, tratará de estrenar el casillero de victorias del equipo Mundo frente al italiano Cobolli, de 23 años.

El cierre del programa depara un primer partido de dobles en el que Alcaraz formará dupla con Mensik frente a la pareja formada por Michelsen y Fritz.

El español estrenará su condición de número uno de la ATP, que recuperó con su triunfo ante Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos el 7 de septiembre.

"Tengo suficiente energía para hacer grandes cosas aquí en la Laver Cup", avanzó Alcaraz.

Los juegos del viernes entregan un punto a cada equipo ganador, los del sábado dos y los del domingo tres. El título se otorga al primer combinado que alcance 13 puntos.

-- Resultados del viernes en la primera jornada de la Laver Cup:

Casper Ruud (NOR/Europa) derrotó a Reilly Opelka (USA/Mundo) 6-4, 7-6 (7/4)

Jakub Mensik (CZE/Europa) a Alex Michelsen (USA/Equipo Mundo) 6-1, 6-7 (3/7), 10-8

Más tarde:

Flavio Cobolli (ITA/Europa) - João Fonseca (BRA/Equipo Mundo)

Carlos Alcaraz/Jakub Mensik (ESP/CZE/Europa) - Taylor Fritz/Alex Michelsen (USA/USA/Equipo Mundo)