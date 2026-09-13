Europa gana a EEUU en la Solheim Cup de golf femenino

El equipo de Europa dominó en los individuales decisivos de este domingo para derrotar a Estados Unidos por 15 a 13 y reconquistar así la Solheim Cup, el equivalente en el golf femenino a la Ryder Cup masculina.

Los tres días en los que se ha disputado esta competición en el campo de Cromvoirt, en Países Bajos, han estado llenos de alternativas y con emoción hasta casi el final.

La inglesa Lottie Woad (22 años), que disputaba su primera Solheim Cup, mantuvo la sangre fría para introducir un putt en el green del hoyo 17 y dar a Europa una ventaja irreversible sobre las norteamericanas, ganadoras de la anterior edición.

Europa y Estados Unidos llegaron igualadas (8-8) al último día y las locales arrancaron fuertes en los duelos, lideradas por la estrella inglesa Charley Hull, que ganó el primer punto ante Megan Khang después de dos días de pesadilla.

La número uno mundial, la estadounidense Nelly Korda, consiguió llevar a su equipo a un empate provisional 10-10 al vencer a la también inglesa Mimi Rhodes, pero Europa aceleró ahí para destacarse primero 14-10 y luego 15-12, antes de que Rose Zhang firmara un último triunfo solo por el honor ante la francesa Céline Boutier, dejando el marcador en el 15-13 final.

Estados Unidos ganó este torneo en casa, en Virginia, hace dos años.

En suelo europeo, el país de las barras y estrellas no se proclama campeón desde la edición disputada en 2015 en Alemania.

En el palmarés global de este torneo, cuya primera edición fue en 1990, Estados Unidos domina todavía a Europa, ahora por 11 victorias contra 9.

La próxima Solheim Cup se disputará en septiembre de 2028 en el Valhalla Golf Club de Louisville (Kentucky, Estados Unidos).