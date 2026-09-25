Europa lidera 3-1 tras primer día de Laver Cup ayudado por Alcaraz y Jódar

El equipo de tenis de Europa acabó este viernes en Londres el primero de tres días de la Laver Cup con una ventaja de 3-1 sobre el equipo del Resto del Mundo.

Los dos españoles que forman parte del equipo europeo sacaron adelante sus partidos.

Rafa Jódar venció 6-2 y 6-3 al kazajo Alexander Bublik, mientras que Carlos Alcaraz, haciendo pareja con el checo Jakub Mensik, se impuso por su parte a Bublik y el estadounidense Taylor Fritz por un doble 6-4.

El otro punto europeo del viernes lo logró el noruego Casper Ruud al ganar 6-7 (4/7), 6-4, 10/8 al argentino Francisco Cerúndolo.

El único punto del Resto del Mundo lo consiguió el estadounidense Brandon Nakashima, que superó 6-1, 3-6, 10/7 a Mensik.

El combinado mundial es el defensor del título de esta cita creada por la leyenda suiza Roger Federer en 2017, siguiendo en cierta medida la inspiración de la Ryder Cup de golf.

En el palmarés histórico, Europa se llevó el título en cinco de las ocho ediciones disputadas.

El equipo mundial, capitaneado por Andre Agassi, está ahora obligado a remontar el sábado y el domingo para defender el trofeo que conquistó el año pasado en San Francisco.

- Resultados de los partidos del viernes:

Casper Ruud (EUR) derrotó a Francisco Cerundolo 6-7 (4/7), 6-4, 10/8

Brandon Nakashima a Jakub Mensik (EUR) 6-1, 3-6, 10/7

Rafael Jódar (EUR) a Alexander Bublik 6-2, 6-3

Carlos Alcaraz/Jakub Mensik (EUR) a Alexander Bublik/Taylor Fritz 6-4, 6-4

NOTA: las victorias suponen un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo. Se declara vencedor al primer equipo que llegue a 13 puntos.