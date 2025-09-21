Evenepoel es campeón mundial de contrarreloj por tercer año consecutivo

El belga Remco Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj por tercer año consecutivo, este domingo en Kigali, dominando la prueba al punto de alcanzar y adelantar a Tadej Pogacar, quien había salido dos minutos y medio antes que él y terminó en cuarto lugar.

Coronado previamente en 2023 en Glasgow y el año pasado en Zúrich, el belga iguala al alemán Tony Martin y al australiano Michael Rogers, los dos únicos otros ciclistas que lograron este triplete de manera consecutiva.

El australiano Jay Vine y otro belga, Ilan Van Wilder, completaron el podio.

Pogacar, el día de su 27º cumpleaños, terminó en la cuarta posición, a 2:38 de Evenepoel, quien lo adelantó en la subida adoquinada de Kimihurura, una escena muy inesperada dada la dominación del esloveno en el ciclismo mundial.

Pero Evenepoel estaba en otro nivel este domingo, una señal prometedora antes de la carrera de ruta, en una semana, donde podría convertirse en el primer ciclista en la historia en ganar ambas pruebas en los mismos Mundiales, un año después de lograr este doblete en los Juegos Olímpicos de París, una hazaña también inédita.

Saliendo como un cohete, Evenepoel ya tenía una ventaja de 45 segundos después de solo diez kilómetros en el difícil recorrido (40 km y 680 m de desnivel) en Kigali, que acoge estos primeros Mundiales en suelo africano.

Con su característico casco dorado, continuó al mismo ritmo para aplastar a la competencia y a Pogacar, quien tendrá un gran desafío el próximo domingo para conservar su título en la carrera de ruta.

"Realmente tuve un gran día, espero mantener esta forma para el próximo domingo", destacó Evenepoel.

El flamenco de 25 años demostró una vez más que es el maestro indiscutible de la contrarreloj. Exactamente un tercio (22 de 66) de sus victorias provienen de este esfuerzo solitario gracias a su potencia, su aerodinámica perfecta y un sentido absoluto del detalle.

El mexicano Isaac del Toro terminó con el quinto mejor tiempo, con tres segundos más que Pogacar. El español Iván Romeo fue undécimo, y el colombiano Walter Vargas 14º.