Evenepoel gana con contundencia el Gran Premio de Quebec

El campeón olímpico Remco Evenepoel demostró su excelente estado de forma al ganar este viernes el Gran Premio de Quebec, una competición que se celebró a solo dos semanas del Campeonato Mundial de Ciclismo.

El belga de 26 años, subcampeón del último Tour de Francia, superó por poco al italiano Giulio Ciccone en un sprint a dos al final de esta clásica de un día, de 205 km, por el circuito urbano de la ciudad canadiense.

"Siempre es difícil volver a las carreras", dijo el ciclista del equipo Red Bull-Bora Hansgrohe, quien no había corrido desde su victoria en la Clásica de San Sebastián a principios de agosto.

"Estoy encantado, pero ahora tengo que mantener la calma y tomarme las cosas día a día. Tengo dos semanas importantes por delante", agregó el vencedor.

Evenepoel marcó la diferencia al escaparse a 28 km de la meta junto a Ciccone y al danés Anthon Charmig, tercero, quienes tuvieron muchísimas dificultades para seguirle el ritmo.

Los demás favoritos, como el francés Paul Seixas, el mexicano Isaac Del Toro o el británico Tom Pidcock, terminaron en pequeños grupos más atrás después de no poder alcanzar a los escapados.

El australiano Michael Matthews, dueño del récord de tres títulos en el evento, fue sexto.

- Buena temporada -

La victoria de Evenepoel, la 78ª de su carrera, se suma a sus éxitos de este año en clásicas de un día, como la Amstel Gold en abril y la de San Sebastián.

El especialista en contrarreloj también quedó en segundo lugar detrás del esloveno Tadej Pogacar en el Tour de Francia de julio y logró meritorios terceros lugares en el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja en la primavera europea.

Pogacar no corrió en Quebec debido a la caída que sufrió en la Vuelta a España y que lo marginará del resto de la campaña.

El triunfo es una clara señal de que Evenepoel se encuentra en un estado de forma que podría llevarlo a ganar un segundo título mundial de ciclismo de ruta en Montreal dentro de dos semanas, tras el conseguido en 2022.

El Campeonato Mundial sigue un recorrido similar, aunque más largo, al del Gran Premio de Montreal del domingo, donde Evenepoel probablemente será el hombre a vencer.

A principios de esta semana el belga había declarado que esperaba competir por la victoria en ambas clásicas canadienses.

Una semana después buscará su cuarto título mundial de contrarreloj y, siete días más tarde, la corona de la carrera en ruta.