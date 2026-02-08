Evenepoel gana la Vuelta a Valencia, García Pierna la última etapa

Remco Evenepoel ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana (este de España) este domingo al término de una quinta y última etapa que se adjudicó el español Raúl García Pierna en las calles de Valencia.

La belga del Red Bull-Bora cimentó su éxito final el sábado en la etapa reina, con final en Teulada, donde se impuso en solitario tras 172 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo, con una treintena de segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

Este domingo el doble campeón olímpico de París 2024 y sus compañeros controlan la carrera, pese a un intento de aprovechar los abanicos por parte del equipo UAE en el final de la jornada

A pesar de la aceleración de los compañeros de Joao Almeida en los últimos kilómetros, la victoria de etapa se decidió eal esprint entre seis escapadas.

García Pierna, corredor del Movistar, fue el más rápido para superar al alemán Emil Herzog.

Con 26 años, Evenepoel firma un inicio de temporada casi perfecto en su nuevo equipo, con seis triunfos ya en ocho días de competición.

- Clasificación de la quinta y última etapa:

1. Raúl García Pierna (ESP/MOV), los 94,7 km en 2h09:44

2. Emil Herzog (GER/RBh) mt

3. Jasper Schoofs (BEL/SOQ) mt

4. Adria Pericas (ESP/EAU) mt

5. Sven Erik Bystrom (NOR/UXM)

- Clasificación general:

1. Remco Evenepoel (BEL) a las 13h10:11.

2. Joao Almeida (POR) a los 31’.

3. Giulio Pellizari (ITA) a 34’.

4. Antonio Tiberi (ITA) a 36’.

5. Brandon McNulty (EE.UU.) un 50’.