Exejecutivo de Aspiration desmiente acuerdo de patrocinio falso con Leonard (Clippers)

El exdirector ejecutivo de la empresa acusada de haber firmado un contrato de patrocinio falso con la estrella de la NBA Kawhi Leonard, supuestamente para ayudar a los Clippers a evadir el tope salarial, afirmó que toda la información sobre el acuerdo es "falsa".

Andrei Cherny, exdirector ejecutivo de Aspiration, quien dejó la empresa en 2022, afirmó el viernes en X que Leonard tenía obligaciones "extensas" dentro del contrato.

El basquetbolista estadounidense presuntamente firmó en 2021 un acuerdo de cuatro años por 28 millones de dólares para promocionar la compañía, aunque nunca cumplió con ello.

"El contrato contenía tres páginas de extensas obligaciones que Leonard debía cumplir", escribió Cherny. "Y el contrato decía claramente que si Leonard no cumplía esas obligaciones, Aspiration podía rescindir el contrato", agregó.

La NBA inició una investigación sobre el asunto tras el informe del periodista Pablo Torre, quien señaló que un supuesto empleado de Aspiration le habría indicado que el pago a Leonard tenía como objetivo eludir las normas del tope salarial de la liga.

Los Clippers, así como el propio Steve Ballmer, propietario del equipo de Los Ángeles, han rechazado enérgicamente estas afirmaciones.

Ballmer invirtió 50 millones de dólares en Aspiration en 2021 y dos semanas después, los Clippers anunciaron una asociación de patrocinio con la empresa por 300 millones de dólares.

En una reciente entrevista con ESPN, Ballmer declaró que él mismo, al igual que otros inversores, había sido "estafado" por Aspiration.

En su declaración en X, Cherny afirmó que suscribió el contrato con Leonard en 2022.

Los Clippers habían acordado una extensión de contrato de cuatro años con Leonard en agosto de 2021.

"En los meses de discusión entre nuestros ejecutivos antes de firmar el patrocinio, no recuerdo conversaciones sobre el tope salarial de la NBA", dijo Cherny.

"Firmé el contrato poco antes de presentar mi renuncia, pero antes de irme hubo numerosas conversaciones internas sobre las distintas acciones que Aspiration planeaba llevar a cabo con Leonard una vez comenzara la temporada 2022-23. (...) No puedo hablar sobre lo que se hizo o no se hizo después de mi partida, ni sobre los motivos", apuntó.

Aspiration, una empresa de tecnología financiera y servicios de sostenibilidad, se declaró en quiebra este año, y su cofundador, Joe Sanberg, se declaró culpable en agosto de dos cargos de fraude electrónico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que Sanberg utilizó su cargo en Aspiration para defraudar a inversores y prestamistas por más de 248 millones de dólares.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró el miércoles que sería responsabilidad de los investigadores contratados por la liga demostrar cualquier irregularidad por parte de los Clippers.