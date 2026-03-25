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Exitosísimo ‘Skate Fest’ en Guararé

Exitosísimo ‘Skate Fest’ en Guararé
cortesía | Uno de los competidores en la pista de patinaje.
Exitosísimo ‘Skate Fest’ en Guararé
cortesía | Evento de BMX.
Exitosísimo ‘Skate Fest’ en Guararé
cortesía | Premiación.
Redacción Web
25 de marzo de 2026

redacción | El Guararé Skate Fest volvió a encender la llama de los entusiastas del skate en la región de Azuero.

El evento, que reunió a decenas de competidores de todas las provincias del país, se llevó a cabo en el Skatepark Dionel Jaén, en Guararé, Los Santos, bajo la organización de la Alcaldía de Guararé, junto al apoyo de múltiples patrocinadores.

Se premiaron las categorías: Best Trick (Crude Ware): Allen Rivas y Joe Yamamoto; Avanzada: Iván Bárcenas, Édgar Muñoz, Krhis Sutherland e Iván Arcia; Intermedio Open: Oliver Orejo, Oliver O., Dylan J. y Aitana Masías; Mini Ramp Open: William Pardo, Iván Bárcenas, y Allen Rivas; y BMX Best Trick: Joel Rodríguez, Guillermo Angulo, Wiwi G.

La edición 2026 deja excelentes perspectivas para el 2027, señalaron los organizadores.

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