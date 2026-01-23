Exitoso primer encuentro de Voluntarios a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Decenas de personas, en especial jóvenes, se dieron cita hoy, 23 de enero, al primer encuentro del Programa de Voluntariado de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, a celebrarse del 12 al 25 de abril próximo en Panamá.

La jornada se efectuó en el Learning Villa de Atrio Mall, Costa del Este, donde los preseleccionados del programa conocieron de viva voz de los organizadores de los juegos pantallazos sobre la importancia y papel del voluntario en eventos deportivos.

A través de conversatorios con conocedores de esta materia, se alentó a los participantes a dar su mejor esfuerzo para apoyar el correcto desarrollo logístico de la justa deportiva, además se explicaron las próximas fases del Diplomado gratuito de Organizaciones de Eventos y Voluntariado, auspiciado por la Universidad Latina de Panamá, en el que participarán estos ciudadanos para ser “la cara” del país antes y durante la realización de estos juegos regionales.

La convocatoria se realizó en diciembre pasado, y esta semana, al cerrarse el proceso de inscripciones, se contabilizaron 3,186 solicitantes. Se espera que al final, queden entre 1,600 a 1,800 personas, tras una fase de selección, por medio de entrevistas personales que iniciarán el próximo 21 de enero, y finalizarían el 27 de enero.

El Diplomado, en su mayoría con un componente de virtualidad, incluye entrega de uniforme oficial, y una capacitación general de Gestión de Eventos Deportivos, que serían 40 horas; otro curso de habilidades y competencias de un voluntario, 40 horas más; un curso especifico por área funcional (como ceremonias, protocolo, prensa, alojamiento, etc.), otras 40 horas; y práctica durante los juegos, que serían 60 horas, como mínimo, para dar un total de 180 horas (120 horas de teoría).

Los voluntarios deben estar capacitado dentro de un mes y medio. Se prevé que no sean solo la ciudad de Panamá, sino del interior e inclusive extranjeros.