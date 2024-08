‘Femenina y atlética’

Para Aura Arias (AA) competir en eventos de culturismo es “una experiencia única”. Vivir los meses de preparación, trabajo arduo, nervios, emoción y adrenalina, le encanta. “Como mujer, la parte de todo el ‘glamour’, la pintura, el cabello, el maquillaje, el ¡bikini! Esto es un deporte 24/7, no tiene descanso, respiras y vives del culturismo cuando decides ser atleta”, señaló Arias a Metro Libre (ML), entre otros detalles de su trayectoria deportiva.

ML: ¿Hace cuánto se dedica al culturismo? AA: “Hace casi dos años. Inicié y tomé la decisión de competir a finales del 2022; después de 10 años en pareja y dos hijos, me decidí. He estado rodeada de este mundo desde que conocí a mi esposo y coach, ya hace una década. Él es exatleta de culturismo y actual preparador IFBB”.

ML: ¿Has competido este año? AA: “En 2024 no he competido aún. Luego de mi última competencia en 2023, dentro de la modalidad de Bikini Fitness, tomé la decisión junto a mi coach y esposo, de cambiar de modalidad a Bodyfitness, recibí muy buenas críticas en mi última competencia por parte del presidente de la Confederación centroamericana de fisiculturismo y fitness, el cual me aconsejó este cambio”.

ML: ¿Por qué cambiar? AA: “La modalidad de Bikini en principio la disfruté mucho, pero llegamos a un punto en el que ya no me llenaba a nivel de atleta. Este cambio ha implicado muchas modificaciones en cuanto a entrenamiento, alimentación, rutinas, para poder llegar a tener el paquete completo y montarme en tarima nuevamente. Estoy actualmente en ese proceso de ‘transformación’ hacia mi nueva modalidad. En Bodyfitness me siento más identificada”.

ML: ¿Qué planes tienes? AA: “Espero competir este año internacionalmente y estrenar mi nueva modalidad. Planeamos ir a Colombia en noviembre próximo. Más adelante, buscaré optar por el carnet profesional”.