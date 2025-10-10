Femke Bol, doble campeona mundial de 400 m vallas, se pasa a los 800 m

La neerlandesa Femke Bol, doble campeona mundial de 400 metros vallas, competirá a partir de ahora en los 800 metros, anunció este viernes en Instagram.

Al describir un "nuevo capítulo en su carrera", Bol, de 25 años, señala que esta nueva distancia es un "gran cambio lleno de incertidumbre y un desafío".

"Hay menos vallas en la pista o al menos los obstáculos son diferentes", bromeó en un breve vídeo en el que narra su carrera.

Bol ganó su segundo título mundial en los 400 metros vallas, logrando la mejor marca mundial del año, durante el reciente Mundial de atletismo celebrado en Tokio en septiembre, así como la plata en el 4x400 mixto y el bronce en el relevo 4x400 femenino.

Su gran rival, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, sin embargo, optó por no competir en los 400 metros vallas en Tokio y ganó la medalla de oro en los 400 m.

La estadounidense también ganó con sus compañeras de equipo el relevo 4x400 metros, mientras que las neerlandesas terminaron en tercera posición detrás de las jamaicanas.